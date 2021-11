Warsaw Spire skusił Enel-med

CA Immo podpisało nową umowę najmu w biurowcu Warsaw Spire C. Centrum Medyczne Enel-med, na 540 mkw., zaaranżuje centrum medyczne, składające się z wieloprofilowej przychodni specjalistycznej i kliniki stomatologicznej.

CA Immo podpisało umowę najmu z firmą Enel-med, która zdecydowała się otworzyć placówkę medyczną na parterze biurowca Warsaw Spire C.

Umowa została zawarta na 10 lat.

Dzięki tej transakcji, poziom komercjalizacji Warsaw Spire C wynosi 92 proc.

– Jestem bardzo zadowolony z wyboru Warsaw Spire C przez firmę enel-med na siedzibę swojego kolejnego oddziału. Placówka medyczna będzie rewelacyjnym udogodnieniem zarówno dla użytkowników naszego biurowca, jak i okolicznych mieszkańców. Warto podkreślić, że umowę tę zwarliśmy w niezwykle wymagającym okresie dla sektora biurowego. Jak wynika z danych rynkowych, w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. w Warszawie podpisano umowy najmu na łącznie 398 100 mkw, - jest to o 10% mniej, niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Transakcja ta stanowi dla nas szczególny powód do dumy – powiedział Dawid Wątorski, Senior Leasing Manager w CA Immo.

– Nowa placówka w budynku Warsaw Spire C zapewni naszym pacjentom łatwy dostęp do lekarzy i usług medycznych za sprawą świetnej lokalizacji i łatwego dojazdu z każdego miejsca w Warszawie. To kolejne planowane otwarcie, które jest spójne ze strategią firmy na najbliższe lata, zakładającej ciągły rozwój i poszerzanie sieci placówek, w tym specjalistycznych. Już w 2022 roku planujemy otworzyć kolejne wieloprofilowe przychodnie specjalistyczne oraz kliniki stomatologiczne, nie tylko na terenie Warszawy – komentuje Bartosz Rozwadowski, Dyrektor ds. inwestycji i zakupów w enel-med.

Podczas transakcji, najemcy doradzała firma CBRE.