Warsaw Trade Tower oraz Lubicz Park, biurowce z portfela Globalworth Poland, otrzymały certyfikat "Obiekt bez barier" nadawany przez Fundację Integracja.

Certyfikat "Obiekt bez barier" przyznawany jest budynkom, które uzyskały pozytywny wynik audytu dostępności architektonicznej.

Podczas audytu eksperci oraz różni testerzy z niepełnosprawnością analizują dostępność architektoniczną budynku podczas wizji lokalnych oraz w oparciu o plany architektoniczne.

Właściciel i zarządca obu budynków, firma Globalworth Poland, od początku prac projektowych nad ich ulepszeniem współpracował z Fundacją Integracja. W warszawskim biurowcu Warsaw Trade Tower oraz krakowskim Lubicz Park zastosowano liczne rozwiązania, które korzystanie wpływają na ich dostępność architektoniczną. W efekcie biurowce stały się miejscami przyjaznymi dla każdego użytkownika.

Warsaw Trade Tower. Fot. Mat. pras.

- Kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju jest dostępność budynku i komfort użytkowników. Dlatego wciągle stawiamy sobie wyzwania w zakresie modernizowania naszych obiektów. Ostatnio wraz z Fundacją Integracją postanowiliśmy uczynić nasze obiekty bardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnością. Już od wejścia możemy zobaczyć, że nie mamy osobnych wejściowych bramek – standardowych i dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jesteśmy dumni, że nasz krakowski biurowiecoraz warszawskispełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy, a także dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową, co zostało potwierdzone najwyższej jakości rynkowym certyfikatem „Obiekt bez barier”. Najważniejszą wartością są dla nas ludzie, dlatego celem, który nam przyświecał, było stworzenie miejsca otwartego dla każdego - dla najemców ich pracowników oraz ich gości - mówi, Technical Director Central & Northern Poland,

Wszystko zaczęło się od certyfikatu BREEAM, który jest rozpoznawalny w Polsce i w Europie. Przyznawany jest budynkom, które odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnej i wpisują się w tkankę miejską. Dlatego zadbaliśmy o to aby Lubicz Park był również dostępny dla osób z niepełnosprawnością. W tym celu przebudowaliśmy schody zewnętrzne na pochylnie, stworzyliśmy większe miejsca parkingowe dla NPS, wydzieliliśmy bezpieczną komunikację do głównego wejścia do budynku. Ogólnodostępne toalety są oznakowane alfabetem Braille'a, budynek jest wyposażony w meble przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową - komentuje Marcin Kujawa, Technical Director Southern Poland, Globalworth Poland.

Lubicz Park. Fot. Mat. pras.

