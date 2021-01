Warsaw Trade Tower z nowym certyfikatem BREEAM

Ikoniczny warszawski wieżowiec należący do Globalworth - Warsaw Trade Tower - otrzymał certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Excellent. Tym samym WTT dołączył do grona najbardziej ekologicznych budynków biurowych w Polsce.

Do tej pory WTT mógł się poszczycić certyfikatem BREEAM In-Use na poziomie Very Good. Nowa ocena Excellent i punktacja 76,1 proc. to jeden z efektów przeprowadzonej modernizacji budynku. Od momentu nabycia WTT przez Globalworth w II kwartale 2019 roku, firma przeznaczyła już na ten cel kilkadziesiąt milionów złotych, a to dopiero część z planowanych prac związanych z tym biurowcem.

Podczas certyfikacji WTT ocenie poddanych zostało 8 kryteriów: zdrowie i dobre samopoczucie, energia, transport, woda, materiały, odpady, wykorzystanie terenu i ekologia oraz zanieczyszczenia. Najwyższą punktację WTT otrzymał w kategoriach Materials (100 proc.), Waste (100 proc.) oraz Health & Wellbeing (97 proc.). Szczególnie ten ostatni parametr jest istotny z punktu widzenia najemców i ich pracowników - dzięki niemu mogą oni mieć pewność, że korzystają z najwyższej jakości środowiska pracy.

- Certyfikat BREEAM z oceną Excellent to kolejny etap podnoszenia jakości WTT do najwyższych biurowych standardów. Dotychczas przeznaczyliśmy na ten cel już kilkadziesiąt milionów złotych i efekty tej inwestycji są już widoczne. W przygotowaniu mamy też kolejne ulepszenia techniczne i funkcjonalne, w tym z zakresu proptech. W bliskiej perspektywie zaowocują one wyniesieniem naszego wieżowca na podium najlepszych budynków biurowych w Polsce - mówi Maciej Kamiński, Head of Property & Facility Management w Globalworth Poland.

Warsaw Trade Tower to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najwyższych budynków biurowych Warszawy. Licząca 42 piętra, 208 m wysokości i ponad 45 000 mkw. powierzchni biurowej wieża zlokalizowana jest przy ulicy Chłodnej na Woli, w pobliżu skrzyżowania ulicy Towarowej i alei Solidarności oraz stacji drugiej linii metra Rondo Daszyńskiego.

W kwietniu 2019 roku nieruchomość uzupełniła portfolio Globalworth – czołowego inwestora biurowego w Europie Środkowo-Wschodniej. W Warsaw Trade Tower swoją siedzibę ma firma ubezpieczeniowa AXA, a także m.in. American Express, Avanssur, Leroy-Merlin i Mattel. Najemcy mają do dyspozycji ponad 400 miejsc parkingowych oraz atrakcyjne przestrzenie wspólne, które w większości zostały już zmodernizowane.