OmniOffice, lider na polskim rynku biur serwisowanych, dołącza do grona najemców Warsaw UNIT. Firma wynajęła 3090 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej w wieżowcu Ghelamco.

OmniOffice zajmie dwa piętra w 202-metrowym biurowcu Warsaw UNIT.

Umowa najmu z deweloperem, firmą Ghelamco, została podpisana na okres 10 lat.

Biura serwisowane będą dostępne dla nowych najemców od lipca 2023.

Warsaw UNIT to kolejna nasza inwestycja, w której OmniOffice decyduje się ulokować swoje biura serwisowane. Cieszymy się, że firma, dla której – podobnie jak dla nas – komfort i bezpieczeństwo użytkowników stanowią najwyższą wartość, ponownie nam zaufała. Warsaw UNIT, będący dziś jednym z najbardziej zrównoważonych i zaawansowanych technologicznie biurowców w tej części Europy, zagwarantuje najlepsze warunki do pracy i rozwoju biznesu także odbiorcom przestrzeni elastycznych – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju w Ghelamco Poland.

Warsaw UNIT jest już piątą warszawską lokalizacją biur serwisowanych OmniOffice.

Warsaw UNIT jest już piątą warszawską lokalizacją biur serwisowanych OmniOffice, tym razem tworzoną z myślą o średnich firmach. W naszej najnowszej lokalizacji stawiamy jak zwykle na elastyczne powierzchnie, jednak ich zróżnicowany podział i moduły zawierające przestrzenie wydzielone dla zarządów sprawiają, że najemcami będą tu również firmy średniej wielkości lub polskie oddziały międzynarodowych korporacji. Pierwsi najemcy wprowadzą się do Warsaw UNIT już w lipcu gdy zakończymy prace budowlane – mówi Piotr Woźny, prezes zarządu OmniOffice. – Dziękujemy zespołowi Ghelamco za zaufanie i sprawny proces najmu – dodaje Jarosław Zagórski.

OmniOffice to centrum biznesowe, które powstało w celu zapewnienia najwyższej jakości środowiska pracy dla przedsiębiorstw oraz instytucji. W swojej bogatej ofercie firma posiada możliwość wynajęcia gotowych do pracy gabinetów biurowych (biura serwisowane) wraz z obsługą recepcyjną, a także sal konferencyjnych, pojedynczych stanowisk pracy czy wirtualnych biur na elastycznych zasadach. OmniOffice działa prężnie na rynku od 2013 roku, świadcząc swoje usługi w najbardziej pożądanych lokalizacjach biurowych w Warszawie.



Liczący 46 pięter i 57 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej budynek Ghelamco jest pierwszym w Polsce wieżowcem z certyfikatem BREEAM na najwyższym poziomie Outstanding. Oprócz tego posiada certyfikację WELL Health-Safety Rating, WELL v2 (precertyfikat), Green Standard Building oraz „Obiekt bez barier”.

Każdego dnia 40 000 czujników i 800 liczników w ramach supernowoczesnego systemu BEMS dba o optymalizację zużycia energii w wieżowcu. Dzięki temu, i wielu innym rozwiązaniom technologicznym, jest ono o blisko 30 proc. mniejsze niż w porównywalnych budynkach wysokościowych. W Warsaw UNIT funkcjonuje opracowany przez Ghelamco autorski system operacyjny Signal OS z własną aplikacją, która pomaga m.in. w kontrolowaniu zużycia mediów. W biurowcu zastosowano także rozwiązania antypandemiczne, m.in. wirusobójcze lampy UV w windach i systemach wentylacji, które pozostawiają wnętrza budynku wolne od smogu.



Warsaw UNIT będzie także pierwszym wieżowcem w Polsce zasilanym w 100 proc. czystą energią elektryczną. To efekt ogłoszonego przez Ghelamco przełomowego projektu budowy farm fotowoltaicznych w ramach swojej strategii ESG. Dzięki zastosowaniu energii ze źródeł odnawialnych, emisja CO2 dla biurowca w całym cyklu jego życia zostanie obniżona o ponad 50 proc., a w zakresie zużycia mediów aż o ponad 70 proc.

Projekt Ghelamco wyróżnia elegancka, ponadczasowa architektura i oryginalne rozwiązania, takie jak falująca na wietrze efektowna fasada kinetyczna w formie smoczej łuski czy Skyfall Warsaw – podniebny, w pełni przeszklony taras widokowy z opadającą podłogą, gwarantujący gościom niezapomniane wrażenia.

