Warsaw Unit z najwyżej umiejscowionym logotypem w Polsce

Na szczycie biurowca Warsaw UNIT zawisło logo Warty, która do nowej siedziby przeniesie się na przełomie III i IV kw. 2021 r. Obecnie logo Warty jest najwyżej umiejscowionym logotypem w Polsce.

Minęło półtora roku od momentu podpisania przez Wartę umowy najmu nowej siedziby firmy, która na przełomie III i IV kw. 2021 znajdzie się w biurowcu Warsaw UNIT. Na szczycie powstającego budynku już teraz można zobaczyć logotyp Warty. To kolejny wyjątkowy moment dla firmy, która w obecnym roku obchodzi jubileusz 100-lecia swojej działalności.

– Warsaw UNIT to jeden z najnowocześniejszych budynków biurowych, jakie powstają w Polsce. Innowacyjne rozwiązania, komfortowe warunki do pracy czy wyjątkowa komunikacja z innymi punktami Warszawy, ale także innymi miastami Polski, zdecydowały, że to ten biurowiec będzie od przyszłego roku nową siedzibą Warty. Zapewni ona naszej firmie efektywniejsze wykorzystanie potencjału zespołu i wesprze dynamiczny rozwój Warty w kolejnych latach – mówi Michał Dwurzyński, dyrektor Departamentu Administracji w Warcie i dodaje: Cieszymy się, że właśnie zakończył się kolejny etap prac, jakim był montaż logotypu Warty. Cała operacja trwała kilkanaście dni i składała się z kilku zaawansowanych technologicznie etapów. Ważącą kilkaset kilogramów konstrukcję można już z łatwością dostrzec na szczycie wieżowca znajdującego się przy rondzie Daszyńskiego 1 w Warszawie.

Ponad 200-metrowy wieżowiec położony przy rondzie Daszyńskiego 1 zapewni wszystkim najemcom około 57 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej na 45 piętrach. Warta wynajęła ponad 20 tys. mkw. na najwyższych, biurowych piętrach budynku. Umowę podpisano na 10 lat.