Warsaw UNIT, niskoemisyjny wieżowiec Ghelamco, jako pierwszy i jedyny budynek w Polsce uzyskał certyfikację WELL Core na najwyższym możliwym poziomie – Platinum.

Warszawski biurowiec przy rondzie Daszyńskiego jest też pierwszym obiektem z certyfikatem WELL Core w ramach programu pilotażowego WELL v2 z tak wysokim wynikiem: 99/100 punktów.

Wcześniej Warsaw UNIT otrzymał również WELL Health-Safety Rating koncentrujący się na bezpieczeństwie zdrowotnym i dobrostanie użytkowników.

- Jesteśmy dumni, że Warsaw UNIT otrzymał certyfikat WELL Core na poziomie Platinum jako jedyny w Polsce. To wyróżnienie świadczy o naszym zobowiązaniu wobec zrównoważonego rozwoju i zgodności z polityką ESG. Dążymy do tworzenia przestrzeni, które nie tylko odpowiadają na potrzeby biznesu, ale również dbają o zdrowie, komfort i dobre samopoczucie użytkowników. Tak wysoka punktacja i platynowy poziom dla Warsaw UNIT potwierdzają również, że nasz budynek oferuje najwyższe standardy zrównoważonego projektowania, a my jesteśmy liderem w tej dziedzinie w Polsce – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

WELL jest prestiżowym systemem wielokryterialnej certyfikacji budynków, który ma na celu potwierdzenie najwyższej troski o zdrowie i komfort pracy użytkowników. Aby obiekt otrzymał certyfikat na poziomie Platinum, musi spełniać najwyższe standardy w kilkunastu obszarach, takich jak: powietrze, woda, światło, ruch, komfort cieplny, akustyka czy materiały.

Warsaw UNIT spełnił ponad 100 wymagań, których celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków dla użytkowników. W regionie CEE tylko w Rumunii znajdują się dwa obiekty certyfikowane na poziomie Platinum. Trzy państwa posiadają natomiast po jednym takim budynku: Słowacja, Węgry oraz Czechy. Od teraz do tego grona dołączyła również Polska.

W Polsce o pełną certyfikację WELL stara się ponad 100 obiektów, natomiast o WELL lub WELL Health Safety Rating walczy ponad 200 budynków. Wieżowiec Warsaw UNIT posiada oba te wyróżnienia.



