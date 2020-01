Warszawa atrakcyjna nie tylko dla dużych graczy. Szanse na okazje cenowe będą jednak coraz mniejsze

Atrakcyjne uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze w naszej części Europy napędzają popyt na nowe zakupy inwestycyjne . Od wielu miesięcy trwa dobra passa na polskim, a w szczególności warszawskim rynku. Polska należy do grupy krajów, których gospodarka rozwija się w najszybszym tempie w całej Europie. Agencja ratingowa Moody's podtrzymuje prognozę wzrostu PKB Polski na poziomie 3,7 proc. w 2020 r., szacuje jednocześnie wzrost rzędu 3,6 proc. w 2021 roku. Oznacza to bardzo sprzyjające okoliczności do dalszego inwestowania w sektorze nieruchomości komercyjnych - mówi Daria Chacińska, doradca klienta, dział biurowy, CREAM Property Advisors.

Dobra sytuacja ekonomiczna kraju i wciąż wysokie stopy zwrotu z inwestycji, atrakcyjniejsze niż na zachodzie Europy, powodują napływ kapitału zagranicznego. - Gotówka płynie do nas ze wszystkich kierunków, to już nie tylko USA i Europa Zachodnia, ale coraz częściej Azja czy Afryka. To, co potwierdza aktywność dużego kapitału na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce to na przykład zakup budynku Warsaw Spire przez Immofinanz za kwotę 386 mln euro. Kolejnym przykładem są ogłoszone niedawno plany zakupu ośmiu nieruchomości biurowych (dziś już częściowo zrealizowanych), a tym samym wydania około 800 mln euro przez CPI Property Group - komentuje Daria Chacińska, doradca klienta, dział biurowy, CREAM Property Advisors.

Sytuacja jest niemniej dynamiczna wśród inwestorów średniej wielkości. - W tym segmencie częściej mamy do czynienia z kapitałem krajowym, ale zakupy dokonywane przez fundusze zagraniczne nie należą wcale do rzadkości. To doskonały sposób lokowania nadwyżki gotówki dla dużych firm, jak również alternatywa dla tradycyjnego najmu i ochrona przed rosnącymi czynszami, dlatego inwestorzy coraz chętniej kupują biurowce na potrzeby własne - mówi Daria Chacińska.

Wydaje się, że aktualnie problemem na rynku inwestycyjnym nie jest brak kupujących, a - zdaniem ekspertki - niewystarczająca podaż. - Rynek komercyjny pod pewnymi względami staje się podobny do rynku mieszkaniowego. Ceny rosą w zawrotnym tempie, a liczba atrakcyjnych produktów kurczy się. Dlatego za najlepsze obiekty inwestorzy są gotowi zapłacić więcej. Jako przykład warto przytoczyć jedną z transakcji sprzedaży z 2019 roku, w której doradzałam z ramienia firmy CREAM Property Advisors, osiągając wartość transakcji na poziomie dwukrotnie wyższym od wyjściowego - mówi Daria Chacińska. - Korzystna koniunktura i niesłabnące zainteresowanie inwestorów na rynku nieruchomości komercyjnych pozwalają zachować optymizm na 2020 rok. Niemniej szanse na znalezienie wyjątkowej okazji cenowej będą coraz mniejsze - podsumowuje.