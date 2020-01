Warszawa będzie miała swój standard budynku zrównoważonego

Marlena Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 29 sty 2020 18:15

Główny architekt miasta Marlena Happach ogłosiła rozpoczęcie prac nad stworzeniem Warszawskiego Standardu Budynku Zrównoważonego. - Posłuży on do analizy tego, jak aktualnie buduje się w Warszawie, by następnie wyznaczyć nowe kierunki sporządzania lepszych projektów i ich realizacji – tłumaczy Marlena Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.