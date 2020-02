Warszawa z rekordami, Kraków i Wrocław gonią

W 2019 roku w regionach przybyło ponad trzy razy więcej nowoczesnej powierzchni biurowej niż w Warszawie (547 tys. mkw. vs. 162 tys. mkw.). Aż 25 proc. udziału w regionalnym rynku ma Kraków, goni go Wrocław (21%), a podium domyka Trójmiasto (14 proc.). Duża podaż przekłada się na łatwiejszy dostęp do przestrzeni dla wynajmujących. Podczas gdy w stolicy wskaźnik pustostanów wynosi zaledwie 7,8 proc., we Wrocławiu wolnych pozostaje 13 proc. biur. Natomiast Kraków, Poznań i Łódź mają 11 proc. wolnej przestrzeni biurowej - wynika z danych CBRE dotyczących regionalnego rynku biurowego. Eksperci CBRE podkreślają, że po raz pierwszy łączny zasób powierzchni biurowej w miastach regionalnych przekroczył wynik stolicy. Tym samym potwierdziły się prognozy firmy z 2018 roku.

- Rynek regionalny w końcu wyrósł ponad poziom stolicy. Warto wyróżnić pierwszą trójkę. Kraków dobija do poziomu prawie 1,5 mln mkw. powierzchni biurowej, Wrocław ma 1,2 mln mkw., a Trójmiasto depcze im po piętach zbliżając się do prawie 900 tys. mkw. Bardzo prężnie rozwija się też Poznań, gdzie rok do roku zasób powierzchni biurowej zwiększył się o prawie jedną piątą. Natomiast Łódź i Szczecin urosły o mocne 13 proc. w odniesieniu rok do roku. Dla porównania, Warszawa w tym samym czasie zyskała 162 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej, czyli 30% mniej niż rok wcześniej – mówi Kamil Tyszkiewicz, dyrektor regionalny w Dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych w CBRE.

Coraz większy wybór biur w regionach

W regionalnej Polsce przybywa zdecydowanie więcej biur niż w stolicy. W 2019 roku regiony zyskały ponad 547 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni, podczas gdy Warszawa ponad trzy razy mniej – 162 tys. mkw. Na koniec 2019 roku łączny zasób powierzchni biurowej w miastach regionalnych wyniósł ponad 5,6 mln m.kw., co oznacza 14% wzrost rok do roku.

Duża podaż idzie w parze z całkiem sporą ilością dostępnej powierzchni biurowej do natychmiastowego wynajęcia, chociaż nie wszędzie. Podczas gdy w Warszawie wskaźnik pustostanów wynosi tylko 7,8%, we Wrocławiu niewynajętej powierzchni jest całe 13%. Kraków, Poznań i Łódź mają po 11% wolnej powierzchni biurowej, a Lublin 9%. Najtrudniej o nowoczesną powierzchnię w Trójmieście, gdzie poziom pustostanów spadł do 5%, co świadczy o niespotykanej jak dotąd skali popytu na biura. Równie trudno o biuro w Katowicach i Szczecinie, gdzie wskaźnik pustostanów to tylko 6%.

Firmy szukające atrakcyjnej lokalizacji dla swoich biur wciąż częściej decydują się na stolicę niż miasta regionalne. W 2019 roku w Warszawie łącznie wynajęły ponad rekordowe 880 tys. mkw., podczas gdy w ośmiu głównych miastach regionalnych 692 tys. mkw. powierzchni biurowej. Największy poziom najmu w 2019 oku spośród miast regionalnych odnotowano w Krakowie – blisko 266 tys. mkw. (wzrost o 26% r/r) oraz we Wrocławiu – 123 tys. mkw. Liderów goni Trójmiasto, gdzie wynajęto ponad 100 tys. mkw. powierzchni.

Największe budynki w regionach

W 2019 roku TOP3 budynki biurowe powstały w Trójmieście, Krakowie i Łodzi. Trójmiejska Alchemia to ponad 33 tys. mkw., a krakowski Tischnera Office ma niewiele mniej, bo ponad 32 tys. Podium domyka Brama Miasta I (B) w Łodzi z 25 tys. mkw. powierzchni.