Warszawiacy chętnie chodzą do biur. A jak jest w innych miastach?

Warszawiacy chętnie chodzą do biura - wynika z badania Cushman & Wakefield. Stołeczni pracownicy zajęli trzecie miejsce, po mieszkańcach Pragi i Hamburga, pod względem frekwencji w biurach. Większość firm w Europie deklarowało wrzesień lub październik, jako termin skoordynowanej akcji powrotu pracowników do biur. Docelową datą dla przedsiębiorstw preferujących dłuższą perspektywę jest styczeń 2022 r.

Wskaźnik frekwencji pracowników w biurach w Warszawie wynosi ok. 45 proc.

To plasuje stolicę na trzecim miejscu w ogólnoeuropejskim rankingu „Cushman & Wakefield Reasercher’s interpolation of Google Mobility Data, September 9, 2021”.

Na pierwszym miejscu, z wynikiem przekraczającym 80 proc. znalazła się Praga, a na drugim miejscu pojawił się Hamburg, ze wskaźnikiem równym 60 proc.

Wprowadzone obostrzenia oraz oczekiwania poszczególnych firm wywarły znaczący wpływ na poziomy wskaźników obłożenia biur w największych miastach Europy w 2021 roku. W Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i większości krajów europejskich zobowiązano pracowników do pracy z domu, a wskaźniki frekwencji były ściśle skorelowane z poziomem zakażeń COVID-19. Liczba osób pracujących w biurze wzrastała wraz z łagodzeniem obostrzeń.

Frekwencja wciąż utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie. Kolejne fale pandemii powodowały naprzemiennie wzrost oraz spadek poziomu frekwencji pracowników. Powrót do biura uwarunkowany był również końcem sezonu urlopowego oraz powrotem uczniów do szkół. W londyńskiej komunikacji miejskiej wyjątkowo zauważalny był przynajmniej częściowy powrót do normalności – liczba przejazdów londyńskim metrem, które odnotowano 6 września 2021 roku, osiągnęła najwyższy poziom od początku pandemii. Jednocześnie przybyło pasażerów korzystających z transportu autobusowego, których liczba wzrosła o 40 proc. w porównaniu z analogicznym okresem tydzień wcześniej.

Plan na powrót do „normalności”

Badanie ankietowe przeprowadzone w Wielkiej Brytanii przez Chartered Management Institute wśród ponad 1000 menadżerów wykazało, że firmy zarządzające aktywami, kancelarie prawne i towarzystwa ubezpieczeniowe oczekują, że ich pracownicy zaczną przychodzić do biura na dwa lub trzy dni w tygodniu.