Warszawska siedziba koncernu Mercedes-Benz pod skrzydłami zarządcy

Po zakupie przez firmę Penta budynku Mercedes-Benz w Warszawie, CBRE została wybrana jako wyłączny zarządca nieruchomości. To już piąty obiekt, którym zarządza CBRE we współpracy z Adventum Group.

Adventum Group powierza CBRE kolejny budynek w zarządzanie. Współpraca między CBRE a Adventum Group rozpoczęła się w grudniu 2019 roku. Od tego momentu firma powierzyła już pięć nieruchomości pod opiekę CBRE. Pierwszy był Poznań Financial Centre, zarządzany przez CBRE od 2014 roku. Adventum Group, po przejęciu nieruchomości w grudniu 2019 roku, zdecydowało się przedłużyć umowę. Następnie powierzono CBRE biurowiec Renaissance Plaza, zlokalizowany na warszawskiej Woli. Ponieważ współpraca była satysfakcjonująca dla obu stron, w lutym 2020 roku CBRE przejęła w zarządzanie trzecią nieruchomość, czyli Katowice Business Point, a następnie w maju 2020 roku zlokalizowany we Wrocławiu biurowiec Centrum Orląt. Natomiast pod koniec października 2021 roku do portfolio dołączyła piąta nieruchomość – siedziba Mercedes-Benz w Warszawie.

Wyjątkowa siedziba

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Siedziba Mercedes-Benz to nowoczesny, 10-kondygnacyjny budynek oferujący łącznie ponad 14 tys. mkw. powierzchni biurowej do wynajęcia. Średnia powierzchnia kondygnacji to ok. 1,5 tys. mkw. W budynku znajduje się łącznie 641 miejsc parkingowych.

Przeczytaj również: Warszawska siedziba koncernu Mercedes-Benz sprzedana

Jednym z istotnych atutów budynku jest fasada i przestronne okna, które zapewniają maksymalne doświetlenie wnętrza naturalnym światłem, a tym samym doskonałe warunki pracy. Kluczowa jest też lokalizacja w pobliżu Alei Jerozolimskich, czyli jednej z największych arterii komunikacyjnych miasta. Dzięki temu pracownicy mogą sprawnie dojechać do innych części stolicy, zarówno komunikacją miejską, jak i samochodem.

- Szukaliśmy odpowiedzialnego i wykwalifikowanego zarządcy nieruchomości w Polsce. Cieszymy się, że zdecydowaliśmy się powierzyć CBRE zarządzanie kolejnym naszym obiektem – komentuje Marcell Mihályfi, MRICS, Head of Office Asset Management, Adventum International Ltd.