Warszawski biurowiec GTC z certyfikatem LEED Platinum

Aeropark Business Centre to park biznesowy, w skład którego wchodzą trzy biurowce klasy A – Corius, Nothus oraz Zephirus – całkowita powierzchnia najmu wynosi 28,800 m kw., położony jest wśród terenów zielonych tuż przy lotnisku Chopina w Warszawie.

Biuro prasowe GTC S.A. poinformowało, że Nothus, pierwszy budynek zrealizowany w ramach kompleksu Aeropark, otrzymał certyfikat LEED na poziomie Platinum w drodze recertyfikacji. Jest to pierwszy platynowy certyfikat LEED w polskim portfolio GTC. Zephirus, bliźniaczy budynek Nothusa, również otrzymał znakomitą ocenę, utrzymując poziom Gold. Na przestrzeni ostatnich kilku lat Aeropark Business Centre przechodziło ciągłe zmiany, aby odpowiadać na nowe potrzeby najemców i spełniać jeszcze wyższe standardy środowiskowe. Każdy z biurowców wyróżnia się pod względem architektonicznym oraz zrównoważonego budownictwa, a od kwietnia 2021 roku kompleks zasilany jest zieloną energią.

Platynowy certyfikat LEED to bez wątpienia jedno z naszych najważniejszych osiągnięć w tym roku. Nothus został doceniony za doskonałe wyniki jakości powietrza, niskie zużycie mediów oraz bardzo przychylne opinie najemców. Jestem dumny z tego, że jako GTC nie ustajemy w dążeniach do osiągania coraz wyższych standardów zrównoważonego rozwoju. Jest to obecnie jeden z filarów naszej strategii – komentuje Grzegorz Strutyński, country manager GTC w Polsce.