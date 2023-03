Biurowiec jest częścią miastotwórczego projektu Moje Miejsce, który tworzy wielofunkcyjny kwartał łączący biurowce, mieszkania, punkty usługowe i dobrze zaprojektowaną przestrzeń publiczną. Biurowiec Moje Miejsce II oferuje blisko 17 tys. mkw. powierzchni przeznaczonej na wynajem, a wśród jego najemców są m.in. Tchibo, NetWorks, Boehringer Ingelheim czy Ekaterra.

Transakcja jest kolejnym dowodem na duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i najemców zrównoważonymi projektami "destination", oferującymi zarówno mieszkania, jak i biura połączone z usługami. Moje Miejsce, jako inwestycja wielofunkcyjna, nie tylko szczyci się strategiczną lokalizacją, ale także może pochwalić się zrównoważonymi rozwiązaniami, komfortową przestrzenią do pracy oraz ponadczasowym designem. Cieszymy się, że możemy kontynuować naszą współpracę z Trigea Real Estate Fund w Warszawie. To już nasza druga transakcja w ciągu 12 miesięcy, co tylko potwierdza wzajemne zaufanie i wspólną wizję rozwoju rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce – mówi Judyta Sawicka, Head of Investment & Divestment.