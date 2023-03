Warszawski biurowiec P180, zrealizowany przez Skanska otrzymał właśnie prestiżowy certyfikat LEED Core & Shell na najwyższym, platynowym poziomie.

Zrównoważony i oszczędny jak P180. Warszawski biurowiec Skanska z platynowym certyfikatem LEED.

Zużycie energii mniejsze o niemal 48 proc., prawie 4 miliony litrów wody zaoszczędzonej w ciągu roku i emisja CO2 zredukowana o ponad 3900 ton – nie ma lepszego dowodu na to, że budynek biurowy może być zrównoważony.

Takie oszczędności generuje warszawski biurowiec P180, zrealizowany przez Skanska tuż przy metrze Wilanowska.

Raport „Odpowiedzialne inwestycje. ESG na rynku nieruchomości” przygotowany przez ThinkCo między innymi we współpracy ze Skanska, zwraca uwagę na to, jak bardzo emisyjna jest branża budowlana.

W 2020 roku, budynki w państwach należących do Unii Europejskiej były odpowiedzialne za ok. 40 proc. zużycia energii i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych z energii. To pokazuje, jak duża odpowiedzialność spoczywa na deweloperach biurowych, którzy muszą nieustannie poszukiwać nowych, jeszcze lepszych rozwiązań, redukujących wpływ na środowisko.

Nie mamy planety B, więc musimy zadbać o tę, na której dziś żyjemy, dla nas samych i dla przyszłych pokoleń – mówi Monika Chacińska, ekspertka ds. środowiska w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

– Nasz warszawski biurowiec P180 jest najlepszym dowodem na to, że w Skanska nie tylko mówimy o zrównoważonych innowacjach, ale po prostu je wdrażamy – dodaje Monika Chacińska.

Biurowiec P180, fot. Rafał Tomczyk

Biurowiec Skanska w platynie

P180 uzyskał certyfikat LEED Core & Shell na poziome platynowym. To międzynarodowy system oceny budynków, dotyczący m.in. oszczędności energii i redukcji zużycia wody, która w efekcie ma wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Na ocenę wpływa też użycie materiałów z recyklingu, niskoemisyjnych, czy dostęp do alternatywnych i publicznych środków transportu.

Cyfry mówią same za siebie

Zastosowane w P180 technologie i rozwiązania pozwalają na widocznie mniejsze zużycie zasobów.

W ciągu roku budynek zużywa aż o 47,9% mniej energii elektrycznej. Taką ilość energii pochłaniają żarówki LED świecące przez 529 milionów godzin.

Z kolei 3,9 miliona litrów zaoszczędzonej w budynku wody to 390 tysięcy cyklów prania lub 31 tysięcy kąpieli w wannie.

Inwestycja Skanska emituje 3969 ton CO2 mniej. To ekwiwalent zanieczyszczeń wyemitowanych przez średniej wielkości samochód z silnikiem benzynowym, który przejechał 21 milionów kilometrów.

P180 był pierwszym budynkiem w tej części Europy, w którym wykorzystano niskoemisyjny beton. Poziom dwutlenku węgla potrzebnego do jego wytworzenia zredukowano o ok. 42%. Do budowy posłużyły również materiały z recyklingu oraz te pochodzące od lokalnych dostawców. W środku wykorzystano drewno z certyfikatem FSC gwarantującym, że pochodzi ono z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, a także niskoemisyjne farby, kleje i uszczelniacze.

Biurowiec P180, fot. Rafał Tomczyk Zielono mi

P180 jest w całości zasilany z energii wyprodukowanej przez elektrownie wiatrowe. W budynku funkcjonuje innowacyjny system BMS, który także wpływa na jego efektywność energetyczną. Na powierzchniach najemców znajdują się urządzenia do kontroli temperatury ze specjalnym znacznikiem w formie zielonego listka, który podpowiada, czy temperatura w pomieszczeniu jest optymalna pod kątem zużycia energii. Dzięki temu, pracownicy firm mających siedzibę w P180 realnie wpływają na zmniejszoną emisję CO² do atmosfery.

W procesie certyfikacji LEED bardzo ważny jest również dostęp do środków transportu, również alternatywnego. P180 wyróżnia się pod tym względem – jest zlokalizowany tuż przy metrze Wilanowska. Obok znajdują się liczna przystanki autobusowe i tramwajowe, a do biurowca można też w łatwy sposób dojechać rowerem, unikając w ten sposób dodatkowej emisji zanieczyszczeń.

W ramach inwestycji zaprojektowano również chodnik redukujący poziom zanieczyszczeń znajdujących się w miejskim powietrzu.

P180 został oddany do użytku we wrześniu 2022 roku. Oferuje swoim najemcom 32 000 mkw. zdrowej i nowoczesnej powierzchni biurowej.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl