Warszawski biurowiec w nowych rękach

Marynarska Point I to budynek biurowy zlokalizowany przy ulicy Postępu na warszawskim Mokotowie. Został on oddany do użytku w drugim kwartale 2008 roku. Na jego jedenastu kondygnacjach naziemnych mieści się ok. 13,2 tys. mkw powierzchni. Obiekt posiada certyfikat BREEAM Excellent.

To już piąta transakcja Adventum w Polsce - grupa posiada obecnie ponad 75 tys. mkw. powierzchni biurowej w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu, a także pierwsza akwizycja zrealizowana przez nowy fundusz Penta.

Usługi doradztwa technicznego przy transakcji świadczyła dla Adventum firma doradcza Avison Young.