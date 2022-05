Warszawski biurowiec X20 otrzymał certyfikat BREEAM

10 maj 2022

Biurowiec X20 otrzymał certyfikat BREEAM International New Construction 2016 na poziomie Very Good. Oznacza to, że budynek X20 został zaprojektowany i zbudowany z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Deweloperem budynku oraz zarządcą jest firma White Star Real Estate.