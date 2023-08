Proces komercjalizacji warszawskiego biurowca X20 dobiegł końca. Ostatnie umowy na wynajem powierzchni biurowej dotyczą ekspansji dotychczasowych najemców.

Warszawski biurowiec X20 jest zarządzany przez White Star Real Estate i AIG Global Real Estate.

Po zawartej w maju umowie na zwiększenie powierzchni Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIK, w lipcu podpisana została umowa ekspansji marki LaMania.

Teraz na dobór dodatkowego metrażu zdecydował się jeden z pierwszych najemców X20 – Universal Music Polska.

Tym samym budynek na warszawskim Mokotowie został wynajęty w 100 proc.

Obecny od trzech lat na warszawskim rynku biurowiec X20 oferuje ponad 16 000 mkw. całkowitej powierzchni najmu. Jednym z jego pierwszych najemców jest spółka Universal Music Polska, która podpisała główną umowę w 2020 roku, zajmując ponad 1500 mkw. na 4. i 5. piętrze budynku. Po trzech latach obecności w X20, największa firma fonograficzna w Polsce wynajęła kolejne 220 mkw. na 1. piętrze budynku. Dzięki tej ekspansji przestrzeń biurowa w warszawskiej nieruchomości została w pełni wynajęta.

Biurowiec X20. Fot. Mat. pras.

Ekspansja Universal Music Polska w X20 to kolejny krok w rozwoju naszego biznesu. Dobór powierzchni w tym warszawskim biurowcu jest nieprzypadkowy – to właśnie tutaj znajduje się nasza siedziba, a już wkrótce powstanie niezależne studio nagrań. Chcemy stworzyć wielofunkcyjną i ergonomiczną przestrzeń zarówno dla naszych pracowników, jak i artystów, a warunki w X20 temu sprzyjają – mówi Katarzyna Szybowska, CFO w Universal Music Polska.

Universal Music Polska to niejedyny dotychczasowy najemca, który zdecydował się na zwiększenie wynajmowanej powierzchni w biurowcu na warszawskim Mokotowie. Do tego grona dołączyła również marka LaMania, która swoje biuro o powierzchni 816 mkw. na 1. piętrze budynku X20 wynajęła w grudniu 2022 roku, a w pierwszej połowie bieżącego roku dokonała ekspansji, zwiększając metraż do niemal 960 mkw.

Biurowiec X20 w Warszawie. Fot. Mat. pras.

W maju bieżącego roku rozszerzyliśmy współpracę z Polskim Standardem Płatności, operatorem BLIK. Fakt, że trzy ostatnie podpisane przez nas umowy (Polski Standard Płatności, LaMania i Universal Music Polska), dopełniające proces komercjalizacji nieruchomości, dotyczą ekspansji dotychczasowych najemców, jest dla nas bardzo znaczący, bo pokazuje, że obiekt jest dobrze zarządzany. Jest to dla nas tym bardziej budujące, że wynika z pracy specjalistów naszego wewnętrznego działu property management. Jesteśmy dumni z naszego zespołu, który w taki sposób buduje relacje z najemcami, że ich biznes się rozwija. A wszyscy wiemy, że dobrze przystosowane miejsce pracy służy produktywności i efektywności pracowników – mówi Bartosz Prytuła, Managing Partner w White Star Real Estate.

X20 w stolicy. Fot. Mat. pras.

X20 to efektywny energetycznie budynek, który wyróżnia się zastosowaniem ekologicznych rozwiązań, poświadczonych certyfikatem BREEAM na poziomie bardzo dobrym. Obiekt oferuje najemcom nie tylko nowoczesną przestrzeń biurową klasy A, ale także wiele udogodnień, takich jak punkt ładowania samochodów elektrycznych czy aplikacja mobilna ułatwiająca korzystanie z infrastruktury.

Budynek X20. Fot. Mat. pras.

