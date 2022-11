Graffit, biurowiec klasy A z portfela Zeus Capital Management, otrzymał certyfikat BREEAM In-Use. Budynek wybudowany w całości na podstawie proekologicznych założeń uzyskał ocenę „EXCELLENT”.

Graffit otrzymał maksymalną liczbę punktów za wykorzystane materiały oraz gospodarkę odpadami.

Asesorzy docenili obiekt również za liczne rozwiązania, które czynią środowisko pracy wygodnym i przyjaznym dla człowieka.

Wszystkie udogodnienia skutecznie redukują koszty najemców i pozytywnie wpływają na środowisko naturalne.

W budynku Graffit w Warszawie znajdują się m.in. odpowiednio zaprojektowane systemy klimatyzacji i wentylacji (HVAC) zapewniające niskie zużycie energii, systemy kontrolujące zużycie wody, energooszczędne systemy świetlne oraz system segregacji odpadów i zanieczyszczeń.

Ocena na poziomie Excellent dowodzi, że Graffit to jeden z najlepszych budynków biurowych zlokalizowanych na Mokotowie. Częścią naszej strategii jest dbałość o to, by obiekty z naszego portfela spełniały jak najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju – powiedział Stylianos Zavvos, prezes Zeus Capital Managemen Ltd.

Budynek Graffit położony na przy ul. Domaniewskiej 28 to wysokiej klasy biurowiec projektu brytyjskiej pracowni architektonicznej Rolfe Judd, która w swoich realizacjach szczególną wagę przykłada do rozwiązań promujących zrównoważony rozwój. Oferuje 18,5 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Architektura budynku nawiązujące do kontekstu otoczenia, przeszklona fasada pozwala na doskonałe doświetlenie powierzchni przez światło dzienne, a komfortowe i atrakcyjne wizualnie wnętrza spełniają wszystkie wymogi ergonomii pracy.

Ponadto świetna lokalizacja biurowca Graffit i dostęp do pełnej infrastruktury komunikacji miejskiej, w tym stacji Metro Wilanowska, gwarantują szybkie dotarcie do budynku z każdego punktu w mieście. W budynku zadbano również o takie udogodnienia dla rowerzystów jak: miejsca postojowe dla rowerów, szatnie, prysznice i szafki.

BREEAM In-Use International 2015 to system oceny budynków użytkowanych minimum dwa lata. W trakcie oceny budynków asesorzy analizują zastosowane rozwiązania i technologie są m.in. pod kątem ich wpływu na zdrowie i dobre samopoczucie najemców, dostępu do transportu publicznego, zużycia energii i wody, zastosowania bezpiecznych dla zdrowia materiałów oraz udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

