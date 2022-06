Warszawski The Bridge pierwszy w CEE doceniony SmartScore i WiredScore

Powstający przy placu Europejskim wieżowiec The Bridge jako pierwszy projekt biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej otrzymał prestiżowe certyfikaty SmartScore i WiredScore.

Certyfikaty są przyznawane najbardziej zaawansowanym technologicznie budynkom na świecie.

Inwestycja Ghelamco dostała najwyższą możliwą ocenę na poziomie Platinum.

System certyfikacji SmartScore to nowy standard oceny inteligentnych budynków biurowych, który pozwala zweryfikować, w jakim stopniu nowoczesne budynki są smart i jak wypadają na tle innych obiektów. Został opracowany przez amerykańską firmę WiredScore we współpracy z globalnymi liderami branży nieruchomości – właścicielami i użytkownikami najbardziej zaawansowanych technologicznie biurowców na świecie. Pierwszą uprawnioną do przeprowadzania certyfikacji SmartScore w Polsce firmą został Colliers, który wspierał w tym procesie .

Jednocześnie The Bridge jako pierwszy w regionie uzyskał platynowy certyfikat WiredScore, potwierdzający łączność cyfrową budynku oraz gotowość na przyszłe technologie. Certyfikat WiredScore powstał w 2013 roku w Nowym Jorku z potrzeby najemców biurowych, którzy oczekiwali potwierdzenia wysokiego standardu rozwiązań teletechnicznych przed wyborem budynku na swoją siedzibę. W 2022 certyfikacja WiredScore wspólnie z nowym certyfikatem SmartScore zawitała do Polski.

– W Ghelamco zawsze mierzymy wysoko i staramy się być pionierami na rynku. W 2010 roku jako pierwsi w Polsce certyfikowaliśmy budynek w systemie BREEAM, który dziś jest najważniejszym miernikiem zrównoważonego i ekologicznego charakteru nieruchomości, a teraz jako pierwsi w tej części Europy możemy poszczycić się certyfikatami SmartScore i WiredScore potwierdzającymi najwyższy poziom technologicznego zaawansowania obiektu. Tym, co mnie dodatkowo cieszy, jest najwyższa możliwa ocena dla The Bridge, do czego w dużej mierze przyczynił się opracowany przez Ghelamco system operacyjny Signal OS. To jasny sygnał, że nasze inwestycje spełniają najbardziej wyśrubowane wymagania i stoją na najwyższym światowym poziomie, jeśli chodzi o inteligentne rozwiązania i realizację założeń ESG – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

– W dziedzinie ESG i inteligentnych budynków nie poprzestajemy na słowach, idą za tym czyny i realne rozwiązania. Naszą ambicją jest utrzymać pozycję lidera i dostarczać na rynek najwyższą jakość projektów biurowych. The Bridge będzie ultranowoczesnym i ekologicznym budynkiem na wielu płaszczyznach, czego potwierdzeniem już teraz są pierwsze przyznane polskiemu obiektowi certyfikaty SmartScore i WiredScore – dodaje Jarosław Fiutowski, członek zarządu odpowiedzialny za strategię ESG i innowacje w Ghelamco Poland.

W ramach certyfikacji SmartScore przeanalizowano rozwiązania technologiczne zastosowane w budynku The Bridge w odniesieniu do dwóch głównych kryteriów. Pierwszym są technologie funkcjonalne, przekładające się na bezpieczeństwo i komfort użytkowników, drugim – parametry techniczne, takie jak łączność cyfrowa, zabezpieczenia cybernetyczne i systemy przepływu danych.

– Jestem pod wrażeniem tego, jak dobrze The Bridge był przygotowany do procesu certyfikacji SmartScore i WiredScore. Mimo to, SmartScore zdołał przesunąć granicę możliwości i zainspirował Ghelamco do opracowania kilku nowych funkcji budynku, aby osiągnąć jak najwyższy poziom. To była dla mnie przyjemność, że mogłam pomóc w uzyskaniu tej certyfikacji, współpracując z tak doświadczonym technologicznie zespołem. Wierzę, że jest to ważne wydarzenie dla rynku PropTech w Polsce. SmartScore ustanowił globalny standard, a The Bridge udowodnił, że Polska jest poważnym graczem na rynku prawdziwie inteligentnych budynków – mówi Renata Hartle, Manager ds. rozwiązań technologicznych w Colliers, która jest również pierwszym akredytowanym specjalistą SmartScore w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Osiągnięcie Platynowego SmartScore jest przełomowym osiągnięciem dla Ghelamco i rynku nieruchomości w Polsce, a także szerzej, dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Będąc pierwszym, który uzyskał ten certyfikat dla swojego obiektu, nasz klient wyznacza standardy dla przyszłości nieruchomości i potwierdza w nich rolę nowych technologii. Z niecierpliwością czekamy na efekty pozytywnego wpływu, jaki ten budynek przyniesie wszystkim osobom, które będą mieć z nim styczność – mówi Tom McClellan, dyrektor krajowy WiredScore na Wielką Brytanię, Irlandię i rynki rozwijające się.

Liczący ponad 170 metrów wieżowiec The Bridge zaprojektowany przez holenderską pracownię architektoniczną UNStudio, będzie posiadać najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i proekologiczne. W budynku zastosowany zostanie autorski system operacyjny Ghelamco – Signal OS, który służy do inteligentnego zarządzania obiektem. Pozwala on m.in. na zrównoważone gospodarowanie wodą i energią oraz kontrolę obróbki powietrza wraz z jego monitoringiem, dbając aby powietrze wewnętrzne było wolne od smogu. Jego elementem jest aplikacja mobilna, która umożliwia m.in. poruszanie się po budynku bez karty dostępu czy rezerwację sal, biurek i miejsc parkingowych.