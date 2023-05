Konstrukcja powstającego przy placu Europejskim wieżowca The Bridge przewyższyła już sąsiadujące z nim kamienice przy ulicy Grzybowskiej i historyczny budynek wydawnictwa Bellona na Towarowej.

Z każdym następnym tygodniem biurowiec będzie rósł o kolejne piętro.

Pięter docelowo będzie aż 40.

Inwestycja Ghelamco to aktualnie największy budynek biurowy powstający w Warszawie.

Na budowie 174-metrowego The Bridge wykonywane jest obecnie VIII piętro. Specjaliści z Ghelamco zakończyli już realizację podium wieżowca, montowane są hydrauliczne systemy szalunkowe trzonów. Równocześnie demontowane jest podparcie kondygnacji podium, dzięki czemu przechodnie będą mogli niedługo w pełni ujrzeć jego imponującą konstrukcję. Jej charakterystycznym elementem są mierzące 13 m słupy z betonu barwionego w masie układające się w literę V, które staną się ozdobą wysokiego na trzy kondygnacje lobby. Jeszcze tego lata zaczną się też prace nad elewacją biurowca, której model pokazowy można już oglądać przy placu Europejskim.

- The Bridge wyznacza nową jakość na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Budynek spełni najbardziej wyśrubowane wymagania jeśli chodzi o inteligentne rozwiązania i ESG. Potwierdzeniem tego już teraz są przyznane mu certyfikaty SmartScore i WiredScore na najwyższym, platynowym poziomie, jako pierwsze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jestem przekonany, że The Bridge stanie się siedzibą i wizytówką tych wszystkim firm, które stawiają na zrównoważony rozwój i ESG – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

Liczący 40 pięter wieżowiec zaprojektowany został przez uznaną holenderską pracownię architektoniczną UNStudio we współpracy z Polsko-Belgijską Pracownią Architektury Projekt. Połączony zostanie ze stojącą obok dawną siedzibą wydawnictwa Bellona, z którą dzielić będzie wspólne lobby. Planowany termin zakończenia budowy The Bridge to I kwartał 2025 roku.

Powstający u zbiegu ulic Towarowej i Grzybowskiej wieżowiec posiadać będzie najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i proekologiczne. Docelowo The Bridge ma być neutralny energetycznie i zasilany w 100 proc. czystą energią dzięki farmom fotowoltaicznych dewelopera. W budynku zastosowany zostanie autorski system operacyjny Ghelamco – Signal OS, który pozwala m.in. na zrównoważone gospodarowanie wodą i energią oraz kontrolę obróbki powietrza wraz z jego monitoringiem, aby było wolne od smogu. Elementem systemu jest aplikacja mobilna umożliwiająca najemcom poruszanie się po biurowcu bez karty dostępu czy rezerwację sal i miejsc parkingowych.

W The Bridge zastosowane będą też specjalne rozwiązania antypandemiczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusów, m.in. wirusobójcze lampy UV w windach i centralach wentylacyjnych. Ponadto w obiekcie wdrożona zostanie nowatorska technologia pozwalająca na znaczące zminimalizowanie zużycia wody.

The Bridge zaoferuje przyszłym użytkownikom łącznie 47 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej, a na 40 piętrze wieżowca znajdzie się podniebny taras do wyłącznego użytku najemcy. Budynek wyposażony będzie w około 280 miejsc parkingowych, w tym z ładowarkami do samochodów elektrycznych, a także specjalny parking dla jednośladów elektrycznych z 31 punktami do ładowania. Rowerzyści dostaną do użytku prawie 150 miejsc na rowery oraz szatnie z natryskami.

Oprócz certyfikatów SmartScore i WiredScore na poziomie Platinum, biurowiec Ghelamco certyfikowany będzie również w systemach WELL, WELL Health Safety Rating, BREEAM, Green Building Standard oraz Obiekt bez barier.

