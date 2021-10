Warszawskie biura coraz większe

W Warszawie znajduje się obecnie 6,16 mln mkw. biur, a 374 tys. mkw. pozostaje w budowie (wzrost o 4 proc. od początku roku).

Powoli widać wzrost aktywności najemców. W trzecim kwartale br. wynajęto ponad 149 tys. mkw. biur, co jest wynikiem o 32 proc. lepszym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – wynika z najnowszego raportu CBRE.

Eksperci firmy w prognozach pozostają optymistami.

- Na rynku biurowym dominują pozytywne nastroje, czego dowodem są rozpoczęte budowy, zwiększona liczba zapytań ze strony obecnych i nowych najemców na rynku oraz stabilne warunki najmu. Rośnie też absorpcja, która wynosi obecnie 63 tys. mkw. w skali roku. Spowodowane jest to kilkoma czynnikami, które według naszych prognoz utrzymają się do końca tego roku. Chodzi głównie o oddanie do użytkowania budynków o wysokim wskaźniku przednajmu. – mówi Mikołaj Sznajder, dyrektor działu powierzchni biurowych w CBRE.

W stolicy dominują nowe umowy i renegocjacje

Warszawski rynek biurowy od początku roku urósł o 4% i dysponuje obecnie 6,16 mln mkw. powierzchni. W budowie pozostaje dodatkowo 374 tys. mkw. Na rynku widoczne są pierwsze oznaki zwiększonej aktywności najemców, choć nadal wyniki są na minusie w porównaniu rok do roku. W trzeci kwartale br. wynajęto ponad 149 tys. mkw., co daje całkowitą aktywność najmu od stycznia do września br. wynoszącą 398 tys. mkw. To tylko 12% mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku, natomiast ostatni kwartał zakończył się wynikiem o 32% lepszym niż ubiegłoroczny. Większość wynajmowanej powierzchni w 2021 została podpisana jako nowe umowy najmu (43%) oraz renegocjacje (42%). Umowy przednajmu stanowiły 10% popytu, natomiast 5% powierzchni zostało wynajęte w wyniku ekspansji. Umowy podnajmu wyniosły 10 tys. mkw., co stanowi 2,5% całkowitego popytu i jest poziomem zbliżonym do rejestrowanego w ostatnich latach.

Pomimo oddania na rynek dodatkowych 67,6 tys. mkw. współczynnik pustostanów utrzymał się na stabilnym poziomie 12,5% w ujęciu kwartalnym. To wynik tego, że dostarczona podaż została wprowadzona na rynek ze średnim wskaźnikiem przednajmu na poziomie 76%, co pozytywnie wpłynęło na współczynnik absorpcji, który wyniósł 56 tys. mkw. w samym trzecim kwartale roku.