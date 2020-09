Warszawskie biura korzystają na rozwoju branży IT

Warszawa jest w czołówce miast w Europie Środkowo-Wschodniej, w których międzynarodowe firmy IT najchętniej otwierają swoje biura – wskazuje raport CBRE „Sektor IT na warszawskim rynku biurowym”. Tylko w pierwszej połowie br. branża informatyczna wynajęła 17 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej. To więcej niż np. w Wiedniu czy Bratysławie. Jak wskazują eksperci CBRE, wymuszona przez pandemię informatyzacja europejskich firm napędza rozwój branży IT. Nawet upowszechnienie pracy zdalnej w ostatnich miesiącach nie zahamowało inwestycji sektora w nowe biura, co przełoży się na rozwój Warszawy i regionu.

- Sektor IT jest jednym z tych, na które pandemia wywarła relatywnie najmniejszy negatywny wpływ. Usługi informatyczne dobrze się rozwijają, ograniczenie kontaktów twarzą w twarz wymusza większą informatyzację. Widzimy, że coraz więcej firm IT rozważa lub decyduje się na relokację centrów do naszego regionu, w tym do Warszawy. To pozwala im usprawnić łańcuch dostaw i zmniejszyć koszty, przy zachowaniu wysokiej jakości działalności. Przewidujemy, że ten trend będzie rósł, zwłaszcza wśród firm outsourcingowych, zajmujących się IT w ramach centrów usług wspólnych – mówi Rafał Wdowczyk, dyrektor w Dziale Powierzchni Biurowych, CBRE.

W ostatnich latach Warszawa ugruntowała swoją silną pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem wynajmu biur przez firmy IT. W pierwszej połowie br. takie podmioty podpisały umowy na 17 tys. mkw. biur, a w całym minionym roku zainteresowanie wyniosło 55 tys. mkw. Od 2016 roku nasza stolica znajduje się w czołówce miast w CEE, razem z Bukaresztem, Budapesztem i Pragą. Na lidera regionu pod względem popytu na biura wśród firm informatycznych wyrasta Bukareszt, w którym w pierwszej połowie br. sektor wynajął 23 tys. mkw. Rekordowy dla stolicy Rumunii był rok 2019, gdy wszystkie zawarte umowy objęły 170 tys. mkw. Miasto zawdzięcza to międzynarodowym korporacjom, które ulokowały w nim swoje europejskie centra operacyjne.



IT napędza biura w Warszawie



Jeszcze jakiś czas temu firmy informatyczne w Warszawie poszukiwały tańszych lokalizacji poza centrum i umieszczały tam wsparcie dla centrali położonych na zachodzie Europy. Z biegiem czasu zaczęły poszukiwać bardziej prestiżowych biur w centrum miasta, co było związane z ekspansją firm na naszym rynku.



Obecnie branża IT jest motorem napędowym rynku nieruchomości w stolicy. Oprócz dużego odsetka umów zawieranych przez ten sektor na istniejące już biurowce, wyróżniają się umowy przednajmu, podpisywane na etapie projektu lub budowy budynku. W minionym roku odpowiadały za 15 proc. całej wartości transakcji branży informatycznej.



- Rosnące zainteresowanie biurami wśród firm informatycznych widzimy już od 2005 roku, z niewielkimi spadkami popytu w odstępach 3-4-letnich. Nawet podczas kryzysu w 2009 roku branża potrzebowała tylko roku, żeby odrobić straty z nawiązką. Wszystko wskazuje na to, że obecne zawirowania gospodarcze nie wpłyną na sektor komputerowy, który obroni się i uzyska lepsze wyniki niż pozostałe branże – mówi Rafał Wdowczyk z CBRE.