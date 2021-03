Warszawskie biura na wynajem kuszą najemców

W przeciągu ostatniego roku, ze względu na sytuację pandemiczną, niektóre firmy zdecydowały się zmienić tryb pracy na zdalny lub hybrydowy. Jednak najnowsze analizy rynku pokazują, że praca w rzeczywistej przestrzeni nadal przoduje i jest znacznie bardziej komfortowa dla całego zespołu. Z przeprowadzonych Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności wynika, że w ostatnim kwartale 2020 roku na home office pracowało 1,6 mln osób, czyli niespełna 10 proc. wszystkich pracujących. Zapotrzebowanie na pracę w realnym biurze widoczne jest także na przykładzie biur serwisowanych OmniOffice. Zaledwie miesiąc temu został oddany najnowszy biurowiec The Warsaw HUB, a już 60 proc. należących do operatora przestrzeni biurowych znalazło swoich najemców.

- Pomimo trwającej od roku pandemii koronawirusa, w ostatnim czasie możemy zaobserwować wyraźny wzrost zainteresowania wynajmem biur serwisowanych. Wielu z naszych klientów jest już zmęczonych pracą w trybie zdalnym i decyduje się na powrót do biur. Argumentowane jest to głównie niekorzystnym zacieraniem się granicy pomiędzy pracą a domem oraz utrudnieniami związanymi z pracą zespołową czy integracją pracowników. Wśród pracowników można także zaobserwować znużenie i spadek motywacji spowodowane ciągłą pracą z domu oraz brakiem realnego kontaktu z pozostałymi osobami z firmy - mówi Piotr Woźny, prezes zarządu OmniOffice.

Tak wysoki poziom wynajmu powierzchni OmniOffice związany jest także z przystosowaniem ich do aktualnych wymogów związanych z bezpieczeństwem. Podczas projektowania i urządzania najnowszych powierzchni, właśnie w The Warsaw HUB, obok trendów architektonicznych, kierowano się aktualnymi wytycznymi sanitarnymi.

- W naszych gabinetach na każdego pracownika przypada ok. 5-6 mkw., co jest naprawdę dobrym wynikiem i pozwala na przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas trwającej pandemii - dodaje Piotr Woźny, prezes zarządu OmniOffice. - Budynek jest zaawansowany technologicznie pod wieloma względami, jednak na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż umożliwia natychmiastowe przejście do trybu pandemicznego. Za sprawą zaawansowanych rozwiązań mobilnych oraz zintegrowanych systemów zarządzania budynkiem, jego najemcy, a także użytkownicy mają możliwość kontroli The Warsaw HUB poprzez system oparty na sztucznej inteligencji i obsługiwany przez Google Cloud Platform. Również sam projekt biurowca ma w założeniu ograniczyć potencjalne ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, m. in. poprzez zastosowanie obiegu powietrza uniemożliwiającego mieszanie się powietrza nawiewnego i wywiewnego czy umieszczenie lamp UV w windach. Budynek oczekuje obecnie na certyfikację w ramach programu „WELL Health-Safety Rating", opracowanym w odpowiedzi na powstałe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy związane z pandemią COVID-19.