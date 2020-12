Warszawskie biura w budowie już w 30 proc. przednajęte

Około 30 proc. powierzchni biurowej będącej obecnie w budowie i planowanej do oddania do końca 2023 r. jest już wynajęte. Najemcy, którzy chcieliby w ciągu trzech najbliższych lat wynająć biuro w stolicy, mają do dyspozycji ok. 400 tys. mkw.

Obecnie w Warszawie w budowie z planowanym terminem oddania do końca 2023 r. znajduje się ok. 562 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Niemal 80 proc. tej powierzchni powstaje w strefach centralnych (Centrum oraz Centralny Obszar Biznesu). W strefach pozacentralnych najwięcej buduje się na Mokotowie oraz w strefie Wschód. Wśród największych biurowców powstających obecnie w stolicy znajdują się projekty takie, jak: Forest (71 tys. mkw.), Varso Tower (66 tys. mkw.), Warsaw Unit (59 tys. mkw.), Generation Park Y (45,7 tys. mkw.) czy Skyliner (44,7 tys. mkw.).

– Najemcy, którzy nie chcą czekać dwa lata na oddanie inwestycji do użytku, mają do dyspozycji 270 tys. mkw. wolnej powierzchni w 17 budynkach, których budowa planowo powinna zakończyć się już w przyszłym roku. Stanowi to ok. 63 proc. przyszłorocznej podaży biurowej – mówi Anna Maroń, analityk w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers International.

Wśród największych transakcji przednajmu w stolicy sfinalizowanych w trzech pierwszych kwartałach tego roku wymienić należy: umowę PZU w Generation Park Y (46,5 tys. mkw.), Allegro oraz JTI w Fabryce Norblina (odpowiednio 16,1 tys. mkw. i 8,5 tys. mkw.), CBRE w Warsaw Unit (4,3 tys. mkw.) czy Orsted Polska w Varso 2 (3,8 tys. mkw.).

– Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszy się Centrum, gdzie na zasadach pre-let wynajęto już 129 tys. mkw., co stanowi 43 proc. całkowitej powierzchni biurowej powstającej w tej strefie. Na drugim miejscu znalazła się strefa Wschód, gdzie umowami przednajmu zabezpieczone jest już niemal 21 tys. mkw. (52 proc.). Na Mokotowie w ramach przednajmu najemcy wynajęli ponad 6 tys. mkw., co stanowi 13 proc. powstającej w tej strefie nowej podaży biurowej. Natomiast, co ciekawe, powierzchnia biurowa powstająca w Centralnym Obszarze Biznesu w Warszawie cieszy się już znacznie mniejszym zainteresowaniem – w ramach umów pre-let jest wynajęte jedynie 5 proc. z powstających 145 tys. mkw. – mówi Anna Maroń.



– Widzimy, że pomimo spadku popytu spowodowanego wybuchem pandemii, firmy w dłuższej perspektywie nie rezygnują z wynajmu biur. Po 10 miesiącach od wybuchu pandemii wiemy, że biura wciąż będą potrzebne, zmieni się natomiast ich funkcja – staną się miejscem pracy kreatywnej i budowania relacji – dodaje Paweł Skałba, senior partner, dyrektor Działu Powierzchni Biurowej w Colliers International.