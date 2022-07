Warszawskie biuro ISS z ważnym certyfikatem. To pierwsza taka przestrzeń na świecie

ISS Hub, druga globalna siedziba Grupy ISS w Warszawie, została poddana ewaluacji Mobility Mojo, organizacji analizującej udogodnienia poprawiające dostępność miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

Biuro otrzymało najwyższą w historii ocenę i certyfikację na poziomie „Platinum” za rozwiązania wspierające dostępność i komfort użytkowania.

Obecnie ISS jest w trakcie procesu ewaluacji głównej siedziby w Kopenhadze. W przyszłości planowana jest także ewaluacja kolejnych biur.

ISS jest wiodącą firmą w zakresie tworzenia przyjaznych miejsc pracy i kompleksowego zarządzania obiektami.

Szerokie przejścia i drzwi, proste oznakowanie sprzyjające łatwej orientacji, przestronne windy, obniżona lada recepcji, kolory stosowane z myślą o osobach niedowidzących, rampy przy tarasach, a także odpowiednie uchwyty meblowe - to kilka przykładów rozwiązań zastosowanych w nowej siedzibie ISS w Warszawie. Wszystkie wdrożenia spełniają najwyższe standardy w zakresie ułatwiania dostępu i wygody użytkowania.

Mobility Mojo dokonała oceny biura ISS Hub w Warszawie, analizując części wspólne i przestrzenie biurowe, w tym wejście do budynku, recepcję, hole, oświetlenie, miejsca odpoczynku, schody/windy, stanowiska pracy, sale spotkań i kafeterię.

Z bezprecedensową oceną 9,6/10, ISS Warsaw Hub otrzymał najwyższą notę – „Platinum” – stając się jednocześnie pierwszym na świecie miejscem z równie wysokim wynikiem.

Diversity & Inclusion nie powinno być jedynie frazesem

Status „Platinum” jest potwierdzeniem starań ISS w zakresie tworzenia inkluzywnego miejsca pracy, w którym każdy może czuć się sobą i cieszyć się poczuciem przynależności - mówi Margot Slattery, Global Diversity and Inclusion Manager w ISS.

- Diversity & Inclusion nie powinno być jedynie frazesem w politykach firm. Inkluzywne podejście i kultura organizacji powinny znaleźć odzwierciedlenie w naszej mowie, wyglądzie i zachowaniu, a także przez rzeczywiste otoczenie w miejscu pracy. To podejście, które nie ogranicza się tylko do ISS, ale odnosi się także do naszych 30 000 klientów na całym świecie. Będziemy wspierać ich w ewaluacji miejsc pracy w obszarze udogodnień dla osób z niepełnosprawnością w ramach usług workplace, aby jednocześnie wzmacniać znaczenie ich polityki D&I - dodaje.

Biuro ISS Hub jest zlokalizowane w Fabryce Norblina, wielofunkcyjnym kompleksie na warszawskiej Woli należącym do Grupy Capital Park. Certyfikacja, która obejmowała także wspólne przestrzenie w budynku, potwierdziła, że zostały zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób z ograniczoną mobilnością ruchową.

Współpraca z Fundacją Integracja

Kinga Nowakowska, członkini zarządu i dyrektor operacyjna Grupy Capital Park, właściciela Fabryki Norblina, podkreśla, że przy aspektach związanych z dostępnością Fabryki Norblina dla osób o różnych potrzebach i wymaganiach, firma współpracuje z Fundacją Integracja.

- Zgodnie z jej rekomendacjami na etapie realizacji inwestycji wprowadzaliśmy szereg różnych udogodnień, które ułatwiają osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się po naszym kompleksie, w tym m.in. czytelną informację kierunkową przy głównych wejściach, odpowiednie oświetlenie, dedykowane miejsca parkingowe zlokalizowane w bliskiej odległości lub bezpośrednio przy wejściach do pionów windowych, automatycznie otwierane drzwi wejściowe z garażu, szerokie windy z obniżonym panelem i powiadomieniami głosowymi, dzwonki-domofony przy recepcjach biurowych oraz obniżone miejsca na recepcjach biurowych dla osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich czy toalety wyposażone w uchwyty, podpórki i alarmy, aby wymienić kilka z nich - wymienia.

Obecnie ISS jest w trakcie procesu ewaluacji głównej siedziby w Kopenhadze. W przyszłości planowana jest także ewaluacja kolejnych biur.

ISS działa w zakresie tworzenia przyjaznych miejsc pracy i kompleksowego zarządzania obiektami. ISS zatrudnia blisko 350 000 „placemakerów” – pracowników, którzy każdego dnia dbają o nieruchomości i ich użytkowników. W 2021 r. przychody Grupy ISS na świecie wyniosły 71 mld DKK.