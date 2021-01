Warszawskie biurowce w portfelu południowokoreańskiego konsorcjum

Lixa, biurowiec zrealizowany przez firmę Yareal









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 04 sty 2021 10:44

Yareal podpisał końcową umowę sprzedaży dwóch budynków biurowych w kompleksie LIXA oddanych do użytku w listopadzie. Nabywcą pierwszego etapu zostało południowokoreańskie konsorcjum, reprezentowane przez Commerz Real. Transakcja obejmuje dwa niezależne budynki o łącznej powierzchni biurowej 28 tys. mkw. oraz 410 miejsc parkingowych w garażach podziemnych. Kluczowym najemcą kompleksu jest bank BNP Paribas, którego główna siedziba zajmuje w całości największy z budynków LIXA. Do mniejszego biurowca wkrótce zaczną wprowadzać się kolejni najemcy, m.in. firma Solenis, a także sam deweloper, który postanowił przenieść siedzibę do swojej flagowej inwestycji w sąsiedztwie Ronda Daszyńskiego.