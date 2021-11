Warszawskie centra usług dla biznesu to ponad 70 tys. osób. W 2031 roku może ich być blisko 130 tysięcy

Warszawa to jeden z trzech największych ośrodków usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W stolicy działa obecnie 321 centrów usług, które zatrudniają 70,8 tys. osób - wynika z najnowszego raportu ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Warszawie”. Raport zakłada, że do 2031 roku liczba miejsc pracy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w całej Polsce wzrośnie do poziomu 483-653 tys.

Według analiz Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, Warszawa stoi na czele najważniejszych ośrodków w Polsce, w których prężnie rozwija się ten sektor, odpowiadający za ok. 3,5 proc. PKB Polski.

W latach 2016-2021 odnotowano 87,4 procentowy wzrost zatrudnienia, który był wyższy od ogólnopolskiego (67,2 proc.).

W tym czasie powstało 105 nowych centrów usług, w których utworzono 14,3 tys. nowych miejsc pracy.

- Od wejścia Polski do UE, liczba centrów wzrosła sześciokrotnie. Najwięcej centrów w Warszawie powstało w latach 2018-2019. Wraz z pojawieniem się pandemii COVID-19, liczba nowych podmiotów spadła, ale pomimo to sektor rośnie. W Warszawie zlokalizowana jest ponad jedna trzecia centrów IT w Polsce i około 30 proc. centrów hybrydowych - podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. - Pandemia nie tylko nie zakończyła rynku pracownika, ale poprzez rosnące zapotrzebowanie na określone kompetencje, zaostrzyła walkę o talenty. Wyniki tego raportu potwierdzają, że sektor nowoczesnych usług biznesowych jest jednym z pięciu najbardziej perspektywicznych obszarów doskonałości gospodarczej aglomeracji warszawskiej do 2040 roku. Warszawa jest metropolią, której mieszkańcy są doskonale wykształceni, nie dziwi więc fakt, że sektor nowoczesnych usług biznesowych postawił na Warszawę – dodaje.

Główną kategorią procesów obsługiwanych w Warszawie są tzw. usługi wspólne, świadczone przez centra usług wspólnych oraz globalne centra usług biznesowych (SSC/GBS), a także obsługa procesów biznesowych (BPO). Wzrost wartości eksportu usług opartych na wiedzy (KIBS, knowledge intensive business services) przekłada się na wyniki finansowe całego sektora usług biznesowych, który stanowi jeden z filarów stabilizujących polską gospodarkę.

Popyt na kompetencje przyszłości

Z analiz ABSL Strategic Foresight wynika, że łączne zatrudnienie w sektorze usług dla biznesu może w ciągu 10 lat wzrosnąć w Polsce do 650 tys. osób. Może to oznaczać wzrost zatrudnienia w Warszawie do poziomu 129,5 tys. osób (CAGR w latach 2021-2031 równy 6,2 proc.). Będzie się to wiązało z koniecznością pozyskania pracowników posiadających kompetencje przyszłości.