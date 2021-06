Warszawskie Centrum Królewska w rękach Knight Frank

Całkowita powierzchnia budynku wynosi niemal 11 000 m kw.

Właścicielem biurowca jest firma Rezydent S.A.

Centrum Królewska to butikowy biurowiec, położony w ścisłym centrum u zbiegu ulic Królewskiej i Marszałkowskiej, vis-à-vis Ogrodu Saskiego. Lokalizację tę cechuje dogodny dostęp do wszystkich środków komunikacji miejskiej. Budynek oferuje około 7 300 m kw. powierzchni najmu na 14 kondygnacjach oraz zapewnia ponad 100 miejsc parkingowych w 3-poziomowym garażu podziemnym, co ma bezpośredni wpływ na bardzo korzystny, zwłaszcza jak na centrum, współczynnik miejsc parkingowych. W roku 2018 obiekt przeszedł gruntowną modernizację, która objęła zmianę pokrycia elewacji i uzyskał ponownie certyfikat BREEAM In-Use Estate z oceną Very Good w kategorii Building Management oraz Asset Performance.

- Cieszymy się, że jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków biurowych w centrum Warszawy trafił do naszego portfolio. Kameralny charakter, indywidualne podejście właściciela oraz podejmowanie nieustannych działań zmierzających do dostosowania nieruchomości do zmieniających się potrzeb użytkowników jest doceniane przez coraz większą liczbę najemców. Dołożymy wszelkich starań, aby kolejne firmy równie chętnie wybierały ten budynek na swoja siedzibę – komentuje Ewelina Szczepaniak, negocjator w Dziale Reprezentacji Właściciela Knight Frank.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

To już kolejna zmiana zarządzającego Centrum Królewska w ostatnich latach.