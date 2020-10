Warszawskie Włochy z przedszkolem Kids&Co w The Warsaw Park

Kids&Co, fot. mat. prasowe









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 23 paź 2020 14:00

Kids&Co., ogólnopolski operator przedszkolny, uruchomił we wrześniu nową trzyjęzyczną placówkę edukacyjną w Warszawie. Przedszkole i żłobek mieszczą się w kompleksie The Park Warsaw w dzielnicy Włochy. To piąta placówka sieci Kids&Co.. w stolicy, a 15-ta w Polsce.