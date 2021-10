Warta wprowadza się do nowej siedziby. Wybrała najwyższy budynek przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie

Warsaw Unit to najwyższy budynek przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie, którego deweloperem jest Ghelamco.

Za projekt Warsaw UNIT odpowiada Polsko-Belgijska Pracownia Architektury Projekt. Zarządcą budynku jest CBRE, międzynarodowa firma doradcza, która ma w nim także swoją siedzibę.

Największym najemcą jest firma ubezpieczeniowa Warta.

Warsaw Unit oferuje 57 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej na 45 piętrach. Wieżowiec znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Rondo Daszyńskiego.

W budynku znajduje się infrastruktura dla rowerzystów: parking rowerowy, szatnie i natryski. Wielopoziomowy parking może pomieścić 400 samochodów.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Warta jest największym najemcą Warsaw UNIT. Jedna z wiodących firm ubezpieczeniowych w Polsce właśnie zakończyła przeprowadzkę do budynku, zajmując 13 pięter (20 tys. mkw. powierzchni biurowej) na szczycie wieżowca. Umowa została podpisana na 10 lat.

– Zmieniamy siedzibę Warty na jeden z najnowocześniejszych biurowców w Polsce, co podkreśla wyjątkową kondycję i pozycję firmy na rynku. Cieszę się, że symbolizuje on nowoczesność i otwartość – wartości, którymi staramy się kierować na co dzień w naszej działalności – mówi Grzegorz Bielec, członek zarządu Warty i dodaje: Intensywnie poszukiwaliśmy budynku zapewniającego wyjątkowe rozwiązania i jak najlepsze warunki pracy naszego zespołu, dobrze skomunikowanego nie tylko z innymi punktami Warszawy, ale także innymi miastami Polski. Nowa siedziba daje nam możliwości jeszcze efektywniejszego wykorzystania naszego potencjału. Mnogość przestrzeni pracy wspólnej, wysoki standard wyposażenia czy innowacyjne rozwiązania technologiczne, w jakie obfituje biurowiec, będą wspierały dalszy rozwój Warty. Na wybór nowej lokalizacji niewątpliwie miał również wpływ ekologiczny charakter biurowca Warsaw UNIT, a także szereg zastosowanych technologii, które wzmacniają bezpieczeństwo zdrowotne pracowników, co w dobie obecnej sytuacji pandemicznej odgrywa niezwykle istotną rolę.

– Warsaw UNIT to budynek powstały z myślą o przyszłości. Rozwiązania w nim zastosowane przez długie lata będą zapewniać najemcom komfortowe warunki pracy. Cieszymy się, że budynek przyciągnął takich najemców jak Warta i CBRE. Jesteśmy w trakcie podpisywania kolejnych umów, o których już niedługo poinformujemy – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.