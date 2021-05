Wartość dodana i bezpieczeństwo – biurowy magnes na czas po pandemii

Według ekspertów rynku nieruchomości powrót firm do biur to kwestia czasu. Praca zdalna, która zdała test w sytuacji kryzysowej, zostanie z nami, ale w dużo mniejszym wymiarze. Powód? Firmy i ich pracownicy mieli sporo czasu, by odczuć jej wszystkie zalety i wady. Dzisiaj, jeszcze lepiej niż przed pandemią rozumieją, że praca w biurze i możliwość wejścia na żywo w interakcję z innymi pracownikami pozytywnie przekłada się na komunikację i przepływ informacji między nimi, wzmacnia kulturę organizacyjną i buduje poczucie wspólnoty. Swobodna wymiana myśli, do jakiej dochodzi podczas spotkań w biurach, wspomaga również kreatywność zespołów. Biura po pandemii będą przede wszystkim komfortowymi i bezpiecznymi miejscami do budowania relacji oraz czerpania inspiracji. Pomogą nam również odbudować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym.

Właściciele nieruchomości biurowych, którzy obok nowoczesnych rozwiązań technologicznych i dbałości o zdrowie najemców, postawili na doskonałą lokalizację ich budynków, liczne udogodnienia i świetną integrację z istniejącą tkanką miejską oraz bliskość natury dziś mogą zapewnić swoim najemcom powierzchnie perfekcyjnie wpisujące się w nowe post-pandemiczne wymagania. Portfelem takich nieruchomości może pochwalić się Polski Holding Nieruchomości S.A.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Spółka projektuje nowe inwestycje z uwzględnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i wytycznych REHVA Covid-19. Równocześnie modernizuje istniejące przestrzenie biurowe, by dawały najemcom komfort pracy w przestrzeniach spełniających surowe wymogi sanitarne.

Dogodne usytuowanie

Centralne położenie biura, bliskość gęstej siatki transportu komunikacji miejskiej i ścieżek rowerowych, pozwalające na łatwy i szybki dojazd z każdego zakątka miasta, już przed pandemią były jednymi z kluczowych udogodnień poszukiwanych przez najemców. Dzisiaj są one jeszcze bardziej cenne, ponieważ przyzwyczailiśmy się do tego, że biuro mamy na wyciągnięcie ręki. Ponadto ze względów bezpieczeństwa chcemy przebywać jak najkrócej w środkach komunikacji zbiorowej.

