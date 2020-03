Wartość portfela Globalworth przekroczyła 3 mld euro

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 łączna wartość portfela wzrosła o 23,7% do ponad 3 mld euro. Zrealizowano lub ogłoszono 11 nowych inwestycji o łącznej wartości 613,8 mln euro. Spółka w całości przejęła i wycofała z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółkę zależną Globalworth Poland za łączną kwotę 216,1 mln euro. Zrealizowano obiekt przemysłowy o powierzchni 17,8 tys. mkw., trwa budowa siedmiu nieruchomości biurowych i przemysłowych w Rumunii i Polsce. Łączna powierzchnia najmu wzrosła o ponad 170 tys. mkw. - do 1,2 mln mkw. Wskaźnik wynajętej powierzchni wyniósł 95% (w tym wynajem z opcją wykupu), wzrost o 0,4% w porównaniu do okresu poprzedniego

To był rekordowy rok pod względem wynajmu – wynajęto lub przedłużono łącznie 179,5 tys. mkw. powierzchni, przy średnim ważonym okresie najmu 5,5 roku. Wartość umów najmu wzrosła o 15,6% do 184,4 mln euro (191 mln euro przy uwzględnieniu przedwstępnych umów najmu nieruchomości w budowie). Liczba nieruchomości z certyfikatem ekologicznym wzrosła o 13 - do 43, co stanowi 81,3% wartości naszego portfela nieruchomości komercyjnych (spółka ubiega się o certyfikat dla pozostałych nieruchomości).

Wszystkie trzy główne agencje ratingowe przyznały euroobligacjom spółki rating na poziomie inwestycyjnym po aktualizacji oceny Moody’s do Baa3 i S&P do BBB-. Dalsze zwiększenie udziału aktywów z zarządzaniem właścicielskim – nasz zespół złożony z około 240 specjalistów zarządza już 76,9% wartości naszego portfela nieruchomości komercyjnych.