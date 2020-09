We Wrocławiu rośnie popyt na biura

Wrocławski rynek biurowy jest jednym z najbardziej interesujących spośród największych aglomeracji w Polsce. Taką tezę stawiają analitycy JLL w opublikowanym 23 września raporcie „Wrocław 2020”. Przypominają, że Wrocław jest trzecim największym rynkiem w kraju (za Warszawą i Krakowem). W 2019 roku rekordowy wzrost nowej powierzchni biurowej sprawił, że jej całkowita liczba przekroczyła 1,2 mln mkw.

Podaż nowych biur jest napędzana przez popyt. Wrocław przyciąga wiele firm reprezentujących nowoczesne usługi dla biznesu. W raporcie czytamy, że obecnie w tym sektorze pracuje we Wrocławiu niespełna 52 000 osób. – Usługi dla biznesu, w tym informatyczne, są we Wrocławiu na naprawdę wysokim poziomie – ocenia Jarosław Bator, dyrektor zarządzający CitySpace, operatora biur elastycznych. – W mieście pracuje wielu wysoce wykwalifikowanych specjalistów – dodaje.

Coraz więcej biur elastycznych

Wrocław jest polską stolicą centrów badawczo-rozwojowych, co potwierdza atrakcyjność lokalnego rynku pracy i przyczynia się do niskiej stopy bezrobocia, wynoszącej 2,2%. Co więcej, stolica Dolnego Śląska przyciąga nie tylko międzynarodowych gigantów, lecz także jest biznesowym domem dla firm założonych tutaj lub w innych miastach Polski. Kolejną wyróżniającą się cechą wrocławskiego rynku wskazaną w raporcie jest coraz większa liczba operatorów biur elastycznych. Analitycy JLL spodziewają się, że ten sektor będzie rósł szybko i znacznie urozmaici rynek biurowy w mieście. Tego samego zdania są sami operatorzy. – Konsekwentnie rozwijamy biura elastyczne we Wrocławiu. Jesienią uruchamiamy dodatkową przestrzeń w biurowcu Nobilis Business House – podkreśla Jarosław Bator.

W CitySpace Nobilis już niebawem przybędzie prawie 800 mkw. elastycznej powierzchni biurowej, dzięki czemu łączna wielkość biur przekroczy 2 tys. mkw. Po zmianach do dyspozycji firm będzie 289 stanowisk pracy w biurach typu open space oraz cichych i kameralnych gabinetach. Łącznie w obu wrocławskich lokalizacjach powierzchnia biur wynosi 4004 mkw., a liczba stanowisk pracy to 566.

Analitycy JLL zauważają, że ekspansja operatorów spowodowała, że w mieście przybyło biur w doskonałych lokalizacjach np. wokół głównego dworca kolejowego, na placu Jana Pawła II czy w zachodniej części miasta. Podkreślają, że dobra lokalizacja daje firmom przewagę konkurencyjną w pozyskiwaniu najlepszych pracowników.

1

2