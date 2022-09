We wrocławskim Sky Tower otworzy się kosmiczne laboratorium SatRev

Do grona nowych najemców wrocławskiego Sky Tower dołącza spółka SatRev specjalizująca się w technologii kosmicznej, służącej obserwacji Ziemi w czasie rzeczywistym. Od wiosny 2023 roku zajmie 800 mkw. nowoczesnej i reprezentacyjnej powierzchni biurowej, gdzie znajdzie się także laboratorium, w którym firma będzie produkować, a następnie testować swoje satelity przed wysłaniem ich na orbitę. Przystosowanie powierzchni biurowej i laboratorium odbywa się przy zachowaniu najwyższych standardów, a samo biuro będzie prestiżową wizytówką firmy. Nowa lokalizacja stwarza dla przedsiębiorstwa okazję do jego dalszego rozwoju oraz prowadzenia badań nad wytwarzanymi urządzeniami.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl



SatRev to pasjonująca i innowacyjna firma, która dołączając do grona najemców, doskonale wpisuje się w naszą strategię. Jesteśmy dumni, że to właśnie sięgający nieba Sky Tower został wybrany na docelową lokalizację biura i laboratorium tego nowatorskiego, wrocławskiego przedsiębiorstwa. Mamy też wielką nadzieję, że właśnie w naszych przestrzeniach powstanie wiele pionierskich projektów, które wciąż będą rewolucjonizować rynek – mówi Agnieszka Muż, Senior Asset Manager w Adventum Group, funduszu zarządzającym kompleksem Sky Tower.