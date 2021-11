Weber Prawnicy, Wolftax i Kancelaria Poprawa szykują nowe biura w Krakowie

Do grona najemców historycznego Domu Norymberskiego, zlokalizowanego na krakowskim Kazimierzu – dołączyły dwie firmy prawnicze i spółka z sektora professional services.

Nowi najemcy zajmą komercyjną część budynku, a dochód z najmu w całości wspomoże utrzymanie Domu Norymberskiego jako instytucji kultury.

W procesie najmu obie strony były wspierane przez międzynarodowe firmy doradcze. Nowych najemców reprezentował Knight Frank, wynajmującego eksperci z JLL.

Dom Norymberski w Krakowie jest jednostką administracyjną Miasta Norymberga i mieści się na rogu ulic Krakowskiej i Skałecznej, w siedemnastowiecznym zabytkowym „Domu Pod Gwiazdą”. Budynek, należy do najstarszych na Kazimierzu. W latach 40-tych XIX-tego wieku został poddany gruntownej renowacji, której zawdzięcza swój obecny kształt. Od początku swojej działalności Dom Norymberski realizuje ambitny program prezentujący norymberskich artystów oraz prowadzone przez to miasto projekty kulturalne, a także organizuje szereg przedsięwzięć związanych z niemieckim językiem i kulturą tego kraju. Dom Norymberski współpracuje z wieloma krakowskim instytucjami oraz zagranicznymi instytutami kultury, , jest także partnerem niektórych festiwali organizowanych przez Miasto.

Dom Norymberski to obiekt o szczególnym znaczeniu kulturalnym dla Krakowa. Cieszymy się, że do jego najemców dołączyły nowe dynamiczne firmy prawnicze i z sektora usług profesjonalnych, których działalność idealnie wpisuje się w charakter budynku. Cieszymy się, że strony doszły do porozumienia i mamy nadzieję, że nowi najemcy będą z sukcesami funkcjonowali pod tym wyjątkowym adresem. Jednocześnie dziękujemy za obdarzenie zaufaniem w procesie poszukiwania nowego biura i negocjacji warunków umowy najmu – skomentował Tadeusz Grabowski, Negocjator w Knight Frank.

- Urząd Miasta Norymberga ceni sobie długoterminową współpracę z szanowanymi podmiotami. Dlatego nasz klient z przyjemnością powitał w gronie najemców Domu Norymberskiego znane firmy prawnicze, które do relokacji zachęciła unikalna kombinacja prestiżowej lokalizacji i historycznego charakteru obiektu. Gratulujemy sukcesu wszystkim zaangażowanym w transakcję i cieszymy się, że możemy wspólnie tworzyć historię tego zabytkowego budynku w sercu krakowskiego Kazimierza – dodała Agata Suder, Konsultantka w JLL.