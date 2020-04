Webinterpret na dłużej w biurowcu Gdański Business Center

Dodano: 10 kwi 2020 11:32

Reprezentująca branżę IT firma Webinterpret zdecydowała się pozostać w kompleksie Gdański Business Center podpisując umowę najmu 2045 mkw. Najemcy w procesie renegocjacji ponownie doradzała firma Savills, która wspierała go również w 2015 r. w trakcie przeprowadzki do budynku.