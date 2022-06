Wella Company ma nową przestrzeń w Łodzi

Wella Company wprowadziła się na 13 piętro Bramy Miasta pod koniec 2021 r.

Na powierzchni o niemal 1,5 tys. mkw. zaaranżowana została przestrzeń open space.

Wella Company na swoją drugą siedzibę w Polsce wybrała budynek Bramy Miasta w Łodzi.

Wella Company to firma znana z produkcji kosmetyków do pielęgnacji włosów. Na swoją drugą siedzibę w Polsce wybrała budynek Bramy Miasta w Łodzi. Kompleksowym przygotowaniem wnętrz w modelu Design and Build – czyli projektem i pracami fit-out – zajęła się firma Tétris. Zaledwie 9 tygodni wystarczyło na stworzenie stylowego, oddającego charakter organizacji biura o powierzchni niemal 1,5 tys. mkw.

Tétris pracuje dla Wella Company

W Bramie Miasta Wella Company otworzyła swoje Centrum Usług Wspólnych dla pracowników działów finansowych i HR oraz Centrum Doskonałości (CoE) IT – blisko 200 specjalistów z polski działa w swoich obszarach dla globalnych struktur. Firma prezentuje nowoczesne podejście do biznesu, w którym to kluczowa jest troska o społeczeństwo, planetę i produkty. Bazując na swojej 140-letniej historii tworzy obecnie środowisko startupowe, sprzyjające kreatywności i budowaniu niezależnych, pełnych pasji zespołów. Pracownicy są podstawą tej koncepcji, więc nowe biuro miało być przede wszystkim komfortowe i przyjazne dla nich.

- Centrum Usług Wspólnych to dla nas bardzo istotny projekt, w ramach którego wychodzimy poza standardy i odświeżamy nasze struktury w skali globalnej. Zależy nam na stworzeniu nowej kultury organizacyjnej, która będzie sprzyjać nie tylko łamaniu konwencji, ale także kreowaniu nowych sposobów myślenia. Chcieliśmy, by łódzkie biuro odzwierciedlało tego ducha. By była to przestrzeń jednocześnie nowoczesna i ponadczasowa, neutralna i z charakterem. Mieliśmy świadomość, że może to być wyzwaniem dla projektantów. Co więcej sytuacja tak się ułożyła, że na projekt i wykończenie nie mieliśmy dużo czasu. Niemniej firma Tétris zorganizowała swoją pracę tak, że ten krótki czas na realizację nie stanowił dla niej problemu, a pomysł na design spełnił nasze oczekiwania - Agata Kowalska-Pulit, SSC Director, Wella Company.

Firma Tétris ma w swoich zasobach zarówno zespół architektów, projektantów, kosztorysantów, jak i doświadczonych project managerów zarządzających fazą budowlano-wykończeniową. Posiada sieć sprawdzonych podwykonawców i dostawców. Pracuje w modelu Design and Build, który pozwala na synergię między wizją architekta a sprawnym wykończeniem wnętrz. Ułatwia to realizację wymagających harmonogramów oraz przekłada się na ograniczenie błędów projektowych do minimum i uniknięcie dodatkowych kosztów.

Architekci postawili na dwa mocne akcenty kolorystyczne

- Nie ukrywam, że przy tym projekcie prowadziliśmy wyścig z czasem. Wymagał on od nas innego, kompleksowego podejścia do wszystkich etapów. Koncepcja powstała w 10 dni. Jednocześnie pracowaliśmy nad designem, przygotowywaliśmy elementy projektu wykonawczego i od razu rozpoczynaliśmy ich realizację. Okazało się, że taki miks był dla nas inspirujący i przełożył się na ciekawy efekt. Postawiliśmy na dwa mocne akcenty kolorystyczne – butelkową zieleń i żywy odcień czerwieni. To dość niespotykany zestaw w przestrzeniach biurowych. Dobraliśmy do nich ich wersje pastelowe, delikatniejsze, co pozwoliło nam uzyskać efekt świeżości. Intensywne kolory wykorzystaliśmy na meblach, lockersach i w detalach - Anna Rębecka, Senior Creative Architect, Tétris.

Motywem przewodnim występującym w przestrzeni są wielkie kropki, które nawiązują do próbki farby. Zostały one namalowane na powierzchniach lub wykonane z paneli tapicerowanych. Ciekawym rozwiązaniem jest też tapeta w modne obecnie wzory Terazzo, które występują najczęściej w płytach ściennych i podłogowych. Zostały one odpowiednio zeskalowane i zastosowano w nich barwy przewodnie koncepcji.

- Biuro ociepla drewnopodobna wykładzina, którą zaproponowaliśmy na części powierzchni. Wykorzystaliśmy też nietypowy zabieg – otwarte części sufitów pomalowaliśmy na kolor beżowy – co też podniosło temperaturę wnętrza i dodało mu przytulnego klimatu. W naszej koncepcji nie zabrakło roślin zielonych, ale w subtelnej, nieprzytłaczającej wersji. Motywy roślinne pojawiają się również na tapetach - Anna Rębecka, Senior Creative Architect, Tétris.

Ważne okazało się logistyczne doświadczenie firmy Tétris

Na powierzchni o niemal 1,5 tys. mkw. zaaranżowana została przestrzeń open space, większe i mniejsze sale spotkań oraz części socjalne jak kuchnia i chill-out room. Ciekawym miejscem zaprojektowanym na wzór typowego stanowiska kosmetyczno-fryzjerskiego jest „beauty corner” z ekspozycją kosmetyków. Pracownicy mogą tu przetestować produkty.

Prace wykonawcze były przez długi czas prowadzone równolegle z przygotowywaniem samego projektu wykonawczego. Takie wyzwanie wymagało od nas dużej elastyczności. Kluczowym elementem była koordynacja prac, aktualizowanie kosztorysu na bieżąco i poleganie wyłącznie na sprawdzonych podwykonawcach. Każdy etap prac musiał być precyzyjnie umiejscowiony w harmonogramie. Cieszymy się, że Wella Company doceniła projektowe oraz logistyczne doświadczenie firmy Tétris i powierzyła nam to zadanie - Rafał Niewęgłowski, Project Manager, Tétris.