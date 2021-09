Wella wybrała biuro na centrum usług wspólnych w Łodzi

Nowy, szybko rozwijający się start-up kosmetyczny Wella Company otwiera się w Łodzi i stwarza wspaniałe możliwości kariery w nowym Centrum Usług Wspólnych.

Wella Company rekrutuje pracowników do nowego Centrum Usług Wspólnych w Łodzi.

Wella Company to globalna społeczność zmotywowanych, pełnych pasji i inteligentnych ludzi, zatrudniająca ponad 6000 pracowników w ponad 100 krajach na całym świecie.

Wella Company istnieje na rynku od niecałego roku, ale jej rozwój ciągle przyspiesza – wielką ambicją firmy jest osiągnięcie miana najlepszej firmy kosmetycznej w branży. Dodatkowo, w szybko rozwijającej się, niezależnej organizacji, Łódź stała się obecnie jednym z ośrodków, w których Wella Company może uwolnić potencjał zbudowany na 140-letniej spuściźnie kultowej rodziny uwielbianych na całym świecie marek do włosów, paznokci i produktów do stylizacji, takich jak Wella Professionals, OPI, GHD, Londa, Clairol itd.

- Dzięki naszemu 140-letniemu dziedzictwu i prestiżowemu portfolio, Wella Company przekształciła się w niezależny start-up kosmetyczny, przed którym ekscytująca przyszłość. Jesteśmy firmą, która głęboko wierzy we wszystko, co robi. Dążymy do wywierania pozytywnego wpływu na ludzi, planetę i produkty, aby lepiej służyć ludzkości, ziemi i naszym udziałowcom. Poszukujemy osób nie tylko rzucających wyzwanie konwencjom, ale także osób, które dzięki swojej ciekawości świata proponują nowe sposoby myślenia i wspólnie szukają rozwiązań dla złożonych problemów. Poszukujemy liderów, którzy dążą do wyników, działają sprawnie, z łatwością dostosowują się do zmieniających się warunków i pasjonują się rozwojem ludzi. W Wella pracujemy z otwartością umysłu i nastawieniem na niestandardowe działania, budujemy środowisko integracyjne, w którym otaczamy się współpracownikami, dokonującymi odważnych wyborów i napędzającymi do pozytywnych zmian – wyjaśnia Shalinee Basak, wiceprezes ds. globalnych talentów, Wella Human Resources.

