Wellbeing staje się priorytetem. Zobacz, czego oczekują pracownicy

Pandemia pogłębiła problemy związane z zarządzaniem stresem oraz znacząco obniżyła poziom dobrostanu pracowników.

W badaniu MultiSport Index aż 60 proc. ankietowanych pracowników potwierdziło, że oczekuje od pracodawców zwiększenia zaangażowania w zakresie wspierania zdrowia i aktywności fizycznej załogi.

Blisko połowa pracodawców w Europie, biorących udział w badaniu Great Place to Work (Stress and Wellbeing at Work: A European Outlook), uważa stres za kluczowy problem w ich organizacjach, a 65 proc. z nich potwierdza, że zdrowie i dobre samopoczucie pracowników stały się strategicznym priorytetem.

Niestety pandemia pogłębiła problemy związane z zarządzaniem stresem oraz znacząco obniżyła poziom dobrostanu pracowników. Wykonywanie obowiązków z domu dla jednych pracowników okazało się dobrym rozwiązaniem, a dla innych stresującym wyzwaniem, wymagającym wyznaczenia granicy między czasem prywatnym a służbowym. Długotrwała izolacja i przybierające na sile poczucie osamotnienia sprawiły, że u wielu pracowników zaczęły pojawiać się stany lękowe i różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne. Dodatkowo przedłużający się brak swobodnego dostępu do ruchu i obiektów sportowych stał się przyczyną problemów zdrowotnych – zmniejszony poziom aktywności fizycznej obniżył wydolność i kondycję Polaków oraz nasilił bóle kręgosłupa.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj więcej na PulsHR.pl