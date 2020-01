Wellbeing w wersji profesjonalnej. Spark z nowym najemcą

W styczniu 2020 roku, klinika CRS Clinic rozpocznie działalność na 221 mkw. powierzchni warszawskiego biurowca Spark B, który został zaprojektowany zgodnie z wytycznymi systemu certyfikacji WELL Core&Shell.

Klinika już od kilkunastu lat zajmuje się leczeniem dysfunkcji oraz przeciążeń w obszarze mięśniowo-szkieletowym. CRS Clinic to również pierwsza klinika w Warszawie zajmująca się profesjonalnie wellbeingiem. Specjaliści z zakresu medycyny, fizjoterapii, żywienia oraz psychologii pomagają pracodawcom oraz pracownikom dbać o zdrowie fizyczne i mentalne. Usługi CRS Clinic - ukierunkowane na zdrowie i wpływające na lepsze samopoczucie ludzi - wpisują się w specyfikę kompleksu Spark.

Kompleks biurowy Spark może pochwalić się prestiżowymi certyfikatami. Budynek C, jako pierwszy w Polsce i drugi w Europie Środkowo-Wschodniej, uzyskał certyfikat WELL Core&Shell, przyznawany przez International WELL Building Institute (IWBI). To system certyfikacji, który mierząc jakość powierzchni biurowej, weryfikuje ponad 100 cech budynku, biorąc przy tym pod uwagę jego wpływ na zdrowie i samopoczucie fizyczne oraz psychiczne ludzi. Jest to holistyczne spojrzenie na zdrowie, samopoczucie i komfort osób przebywających w biurowcach oraz uzupełnienie standardów zielonego budownictwa. Cały kompleks posiada również certyfikat LEED oraz Obiekt bez barier, przyznawany przez Fundację Integracja.