Westrock, amerykański producent opakowań dla branży kosmetycznej, nowym najemcą krakowskiego kompleksu biurowego Quattro Business Park.

Firma wynajęła ponad 800 mkw. na pierwszym piętrze budynku D.

Otwarcie biura Westrock w Quattro planowane jest jeszcze w październiku.

Serdecznie witamy firmę Westrock w społeczności najemców Globalworth. Jestem przekonana, że nowe biuro w Quattro Business Park spełni oczekiwania nowego najemcy, który docenił atrakcyjną lokalizację naszego kompleksu biurowego, udogodnienia i funkcjonalne powierzchnie. Jako właściciel i zarządca budynków cały czas pracujemy nad dostosowaniem naszych biurowców do potrzeb naszych najemców i najwyższych standardów rynkowych. W Quattro Business Park już wkrótce zajdzie wiele interesujących zmian, także w jego otoczeniu, bowiem dzielnica nieustannie się rozwija - mówi Julie Archambault, Asset Management & Leasing Director w Globalworth Poland.

W najbliższym czasie Quattro Business Park przejdzie modernizację, dzięki której zyska kolejne funkcjonalności i udogodnienia. Całkowitej zmianie ulegnie wewnętrzne patio pomiędzy budynkami, a także hole recepcyjne i części wspólne. Unowocześnieniu zostaną poddane instalacje budynkowe, a cały obiekt dostosowany zostanie do restrykcyjnych wymagań certyfikacji „Obiektu bez barier” pod kątem osób z niepełnosprawnościami. W ciągu ostatnich miesięcy kompleks został wyposażony w ładowarki do samochodów, rowerów i hulajnóg elektrycznych, powstał również paczkomat.

Zmiany zajdą również na jednym z największych skrzyżowań w Krakowie, Rondzie Polsadu, w pobliżu którego znajdują się biurowce Globalworth: Quattro Business Park i Rondo Business Park. Miasto Kraków w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z konsorcjum firm PPP Solutions Polska i Gülermak jest na etapie projektowania wielopoziomowego węzła przesiadkowego wraz z linią tramwajową oraz przejściami podziemnymi w miejscu obecnego ronda, która ułatwi codzienne dojazdy pracownikom od 2025 roku.

Quattro Business Park to nowoczesny kompleks biurowy obejmujący pięć budynków (A, B, C, D oraz FIVE) o łącznej powierzchni 66 tys. mkw. Zlokalizowany jest w północno-wschodniej części Krakowa, przy Al. Gen. Bora-Komorowskiego 25, w rejonie ronda Polsadu. Jednym z głównych atutów kompleksu jest dostęp do rozwiniętej sieci komunikacji miejskiej, umożliwiającej łatwy dojazd zarówno do centrum, dworca PKP, jak i lotniska. Do dyspozycji pracowników i gości Quattro Business Park jest parking podziemny i naziemny na 1300 samochodów, a także infrastruktura handlowo-usługowa znajdująca się na terenie kompleksu oraz w jego najbliższej okolicy. Obiekt posiada certyfikat ekologiczny BREEAM na poziomie Excellent i korzysta w 100 proc. z odnawialnych źródeł energii.

