WeWork i Cushman&Wakefield łączą siły

WeWork, jeden z największych na świecie operatorów powierzchni elastycznych, oraz międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield poinformowały o zawarciu wyłącznego, strategicznego partnerstwa, mającego na celu oferowanie zarówno właścicielom budynków, jak i firmom, dostępu do platformy zarządzania WeWork, a także do nowych, wspólnie opracowywanych rozwiązań.

W ramach współpracy WeWork oraz Cushman & Wakefield zapewnią właścicielom budynków i firmom możliwość stworzenia przestrzeni do pracy dla najemców i pracowników w nowym, hybrydowym świecie pracy, w którym elastyczność nadal ma kluczowe znaczenie.

Ponadto, Cushman & Wakefield, WeWork oraz BowX Acquisition Corp prowadzą rozmowy dotyczące potencjalnej transakcji, w ramach której firma Cushman & Wakefield zapewni finansowanie w wysokości do 150 mln USD na wzajemnie korzystnych warunkach, tj. zagwarantuje dostępność całej kwoty lecz nie obejmie udziałów w nowym podmiocie.

- Pandemia Covid-19 spowodowała diametralne zmiany w sposobie pracy, dlatego firmy i właściciele budynków muszą na nowo przeanalizować swoje podejście do przestrzeni do pracy. Współpraca z Cushman & Wakefield pozwoli połączyć wiodącą w branży platformę zarządzania doświadczeniem w miejscu pracy i zespołami odpowiadającymi za obsługę społeczności w WeWork ze światowej klasy portfelem globalnych klientów i nieruchomości firmy Cushman & Wakefield w celu stworzenia rozwiązania, które pomoże zarówno właścicielom, jak i firmom zaspokoić popyt na elastyczne miejsca pracy stosownie do zmieniających się potrzeb dzisiejszych pracowników- mówi Sandeep Mathrani, Chief Executive Officer, WeWork.

- Elastyczne biura są ważnym elementem hybrydowego modelu pracy, dlatego cieszymy się ze współpracy z WeWork, która pozwoli pokazać, w jaki sposób najemcy i inwestorzy będą mogli skorzystać z potęgi dwóch globalnych liderów, oferujących niezrównany dostęp do elastycznych ofert, najlepszej w swojej klasie technologii oraz sprawnej obsługi najemców – dodaje Brett White, Executive Chairman & CEO, Cushman & Wakefield.