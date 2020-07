WeWork nie zwalnia. Sieć otwiera piątą lokalizację w Warszawie

Najnowsza lokalizacja WeWork to 6 pięter, na których pracować będzie około 1,1 tys. osób.

WeWork Grzybowska 60 udostępnia biurka typu hot desk, biurka dedykowane oraz prywatne biura,. Większe organizacje korzystają z oferty WeWork mogą wynająć na elastycznych warunkach całe piętro budynku lub mniejsze biura satelickie, na potrzeby lokalnych zespołów.

WeWork Grzybowska 60 i sąsiadujący z nim WeWork Grzybowska 62 funkcjonują jako jedna lokalizacja, umożliwiając członkom społeczności swobodne przemieszczanie się między budynkami i dostęp do przestrzeni wspólnych, sal konferencyjnych i innych udogodnień, takich jak kawa przygotowana przez baristę z polskiej sieci kawiarni Etno Cafe. Członkowie społeczności WeWork mają też dostęp do parkingów dla rowerów w środku i na zewnątrz budynku, a także pryszniców i przebieralni.

WeWork Grzybowska 60 to już piąta lokalizacja sieci w Warszawie i trzecia w dzielnicy Wola. Pozostałe lokalizacje to: Grzybowska 62, Mennica Legacy Tower (Prosta 20), Krucza 50 i Hotel Europejski.

– Polska to jeden z największych i najszybciej rozwijających się rynków w Europie Środkowej i bardzo ważny rynek dla WeWork. (...) Mamy nadzieję, że wraz ze wzmacnianiem naszej pozycji w Warszawie i nowymi członkami dołączającymi do społeczności WeWork, będziemy dalej przyczyniać się do rozwoju lokalnej gospodarki. Zwłaszcza teraz, gdy firmy z całego świata zmuszone są przemyśleć i przekonfigurować swoje biura, elastyczne przestrzenie do pracy od WeWork, są idealnym rozwiązaniem dla biznesów, niezależnie od ich wielkości – mówi Mikhail Konoplev, dyrektor generalny, WeWork Central & Eastern Europe.