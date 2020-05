WeWork po zmianach. Jak będą działać coworki w nowej rzeczywistości?

WeWork wprowadza we wszystkich swoich lokalizacjach podwyższone standardy czystości i higieny, zgodne z wytycznymi Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, Światowej Organizacji Zdrowia i lokalnych organizacji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia. Jak będzie wyglądała praca w coworkach?

WeWork zapewni częstsze i szerzej zakrojone sprzątanie oraz dezynfekcję, większą dostępność środków do dezynfekcji w całym budynku, zapas rękawiczek i innych środków ochrony, a także maseczek tam, gdzie na mocy odpowiednich rozporządzeń obowiązuje ich noszenie. Wśród nowych standardów znajdzie się również ograniczenie konieczności dotykania różnych powierzchni w kuchniach oraz rozszerzoną ofertę jednorazowych sztućców, przetworów mlecznych i przypraw.

Jakie standardy będą obowiązywać w poszczególnych strefach powierzchni coworkingowych?

Hole Windowe

Pierwsze miejsce napotykane po wejściu do przestrzeni WeWork, czyli hole windowe, zostaną wyraźnie oznakowane naklejkami, tabliczkami i komunikatami podkreślającymi, jak ważne jest dystansowanie społeczne, dbanie o higienę i dezynfekcja. Ponadto przy każdym wejściu zostaną zainstalowane dozowniki ze środkami dezynfekcyjnymi.

Community Bar

Community Bar, pełniący funkcję recepcji głównej, to miejsce często uczęszczane, które stanowi punkt pomocy dla użytkowników przestrzeni WeWork. Aby zapobiec nadmiernemu gromadzeniu się osób, na podłodze umieszczono naklejki wskazujące zalecaną odległość, co ułatwia przestrzeganie zaleceń dotyczących dystansowania społecznego. Obok będzie też można znaleźć dozowniki ze środkami do dezynfekcji rąk.

Przestrzenie wspólne

Liczba dostępnych miejsc w tych przestrzeniach zostanie ograniczona przez wprowadzenie odpowiednich odległości między siedzeniami (oznacza to na przykład, że obszar przeznaczony dotąd dla czterech siedzących osób stanie się przestrzenią jedno- lub dwuosobową). Te zmodyfikowane standardy liczby miejsc będą sygnalizowane przez odpowiednie oznakowanie

- Duża część naszych wysiłków ukierunkowanych na luźniejsze rozlokowanie ludzi w naszych przestrzeniach opiera się na uświadamianiu oraz motywowaniu - informuje Aleksandra Chojnacka, Broker & Agent Development Manager | CEE, WeWork. - Zespoły otrzymają specjalnie opracowane wizualne wskazówki, które ułatwią im wskazanie odpowiedniej liczby miejsc siedzących i osób w przestrzeni wspólnej. Ponadto, dzięki widocznemu oznakowaniu, członkowie społeczności i ich goście będą łatwiej się orientować, gdzie mogą bezpiecznie usiąść.

