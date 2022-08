White Star przygotowuje się do liczenia śladu węglowego

ESG staje się trwałym trendem, który będzie w najbliższych latach jednym z głównych czynników zmian na rynku nieruchomości. Dlatego przygotowujemy się do raportowania i pracujemy nad strategią, która powinna powstać w ostatnim kwartale tego roku - zapowiada Dariusz Domański, Managing Partner w White Star Real Estate.

White Star Real Estate utworzył na początku tego roku stanowisko koordynatora ESG i komitet ESG, w skład którego wchodzą osoby z różnych działów, posiadające uzupełniające kompetencje.

W wielu projektach White Star cele związane z poprawą jakości życia przenikają się z tymi, związanymi z troską o środowisko naturalne.

White Star wprowadza w swoich projektach rozwiązania służące okolicznym mieszkańcom i pracownikom, tworząc otwarte, nieogrodzone przestrzenie, spełniające założenia zrównoważonego miasta.

Niezwykle ważne są dla nas wyzwania związane z zeroemisyjnością i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. Pracujemy nad strategią w tym zakresie, która będzie zawierała kamienie milowe - tłumaczy Dariusz Domański, Managing Partner w White Star Real Estate.

Zrównoważone inwestycje były dla White Star ważne na długo przed rozpoczęciem prac nad własną strategią w tym obszarze. - Dzięki wzrostowi znaczenia ESG uporządkowujemy nasze działania, wzmocnimy dotychczasowe cele i podkreślimy istniejącą już wcześniej politykę jakości - tłumaczy Dariusz Domański, Managing Partner w White Star Real Estate.

- Dzięki temu jesteśmy gotowi do działań w obszarze większości spośród 17 celów ONZ zrównoważonego rozwoju. Oczywiście koncentrujemy się na tych obszarach, w których możemy mieć największy wpływ i sprawczość - wyjaśnia Dariusz Domański.

W trosce o zrównoważone miasto

- W naszym najnowszym projekcie biurowym w Krakowie wykorzystaliśmy zasady biophilic design, co jak potwierdzają badania, wspiera produktywność, kreatywność i wpływa na dobre samopoczucie osób pracujących w takim otoczeniu - opisuje Dariusz Domański.

W The Park Kraków, wyłączono również przestrzeń pomiędzy budynkami z ruchu samochodowego, tworząc przestrzenie, w których można odpocząć i zrelaksować się w otoczeniu zieleni. Dodatkowo w tym roku na terenie kompleksu otworzono miejską strefę relaksu Shuvary Park, z której korzystać mogą nie tylko pierwsi najemcy, ale także okoliczni mieszkańcy. Ekologiczny potencjał budynków, obok samej roślinności będzie też potwierdzony certyfikatem BREEAM.

W The Park Kraków zastosowano również bardzo ciekawe rozwiązanie fotowoltaiczne. Zamiast standardowych żaluzji używanych do osłonięcia urządzeń technicznych na dachu zamontowano panele fotowoltaiczne.

- Otoczenie naszych inwestycji, takich jak: The Park Kraków, The Park Warsaw, X20, PZO, czy Elektrownia Powiśle to wręcz nasza wizytówka. Staramy się wprowadzać rozwiązania służące okolicznym mieszkańcom i pracownikom, tworząc otwarte, nieogrodzone przestrzenie, spełniające założenia zrównoważonego miasta. Jednocześnie realizujemy tam cele związane z bioróżnorodnością, współpracując przy każdym projekcie z ekologami, wprowadzając nowe rodzime nasadzenia, czy budując hotele dla owadów i ptaków - wylicza Dariusz Domański.

Wielkie liczenie śladu węglowego

Niezwykle ważne są dla White Star wyzwania związane z zeroemisyjnością i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. Firma pracuje nad strategią w tym zakresie, która będzie zawierała cele związane z zeroemisyjnością i kamienie milowe.

- Zakładamy, że w tym roku będziemy mogli obliczać ślad węglowy w zakresie pierwszym i drugim, za ubiegły i 2022 r. Przygotowujemy się do włączenia pośrednich emisji powstałych w całym łańcuchu wartości, czyli zakresu trzeciego - zapowiada Dariusz Domański.

Magazyny firmy już na etapie projektowania są przystosowane do montażu fotowoltaiki. Stale weryfikowane są możliwości zastosowania energii odnawialnych dla naszych budynków.

- Staramy się realizować pełną strategię ESG we wszystkich obszarach, zarówno tworząc odpowiednie polityki, jak i przestrzegając tych założeń w obszarze korporacyjnym. Nie zapominamy o społecznej odpowiedzialności biznesu, czego efektem jest nasza aktywność w wielu projektach edukacyjnych. Przygotowujemy się do raportowania ESG. Prace nad strategią powinny się zakończyć w ostatnim kwartale tego roku - zapewnia Dariusz Domański, Managing Partner w White Star Real Estate.