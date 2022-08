Widok Towers ma nowego zarządcę

Obiekt jest położony w ścisłym centrum Warszawy.

Właściciel wierzowca, niemiecki fundusz Commerz Real AG powierzył zarządzanie nieruchomością firmie doradczej Savills.

Firmy tym samym rozwijają wieloletnią współpracę przy budynkach Tulipan House i Millennium Park A.

Widok Towers to wielofunkcyjny 95-metrowy wieżowiec zlokalizowany w ścisłym centrum Warszawy, przy Alejach Jerozolimskich 44, na wysokości ronda Romana Dmowskiego. Oferuje blisko 35 tys. mkw. powierzchni. Oddany do użytkowania w 2021 roku biurowiec powstał w miejscu słynnego Universalu, tuż przy nowej Rotundzie.

Największym najemcą Widok Towers jest Urząd Miasta St. Warszawy, który w 2021 roku podpisał umowę najmu ponad 11 tys. mkw. powierzchni biurowej. Wśród innych najemców budynku znajdują się takie firmy jak: Enel Med, Funk Gruppe, Movatoo, Vortune Equity oraz organizacja promocji handlu Advantage Austria. Komercjalizacją pozostałych dostępnych powierzchni oraz facility management’em zajmuje się deweloper nieruchomości – S+B Gruppe AG.

- To już drugi wieżowiec, który w ostatnim czasie dołączył do portfela zarządzanych przez nas obiektów w Polsce. Zaledwie miesiąc temu mieliśmy przyjemność ogłosić przejęcie w zarządzanie wieżowca Sky Tower we Wrocławiu. Niezwykle miło nam powitać w tym gronie kolejny prestiżowy budynek wieżowy. Widok Towers to budynek o unikatowym położeniu, będący jednym z nowych symboli Śródmieścia – mówi Michał Bryszewski, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami, Savills.

