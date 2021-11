Widzewska Manufaktura WiMa w Łodzi wchodzi w nowy etap

Na rozległym terenie pofabrycznym (ponad 4 ha), który przechodzi gruntowną rewitalizację, zakończyły się już rozbiórki niehistorycznej zabudowy.

Teraz prace skupiają się na czterech 140-letnich budynkach z czasów zakładów bawełnianych Kunitzera i Heinzla - przędzalni, skręcalni, przewijalni oraz kantoru. To na ich bazie w czterech etapach inwestycji powstanie łącznie 55 tys. mkw. biur, mieszkań i przestrzeni do spędzania wolnego czasu. Zabytki utrzymają swój historyczny charakter dzięki zachowaniu ich zewnętrznych ścian, ale wnętrza i planowana nadbudowa będą już na wskroś XXI-wieczne.

Co powstanie w WiMie?

Budynek przędzalni stanie się częścią biurową kompleksu. Pozostały zeń tylko ściany zewnętrzne, środek wyburzono. Obecnie wzmacniane są fundamenty, co jest konieczne do wykonania kondygnacji podziemnego garażu. Trwa też remediacja gruntu, czyli proces oczyszczania go z zanieczyszczeń nagromadzonych przez lata działania fabryki.

W budynkach po skręcalni i przewijalni będzie 414 mieszkań na wynajem. Ten pierwszy jest przygotowywany do wyburzeń ścian wewnętrznych, w drugim trwa sprzątanie po rozbiórkach i wstępne przygotowania do robót ziemnych związanych z budową podziemnego garażu.

W najmniejszym budynku kompleksu - starym kantorze wzdłuż al. Piłsudskiego - zakończono hydroizolację fundamentów. Trwa renowacja ceglanej elewacji, której przywrócony zostanie historyczny wygląd oraz wewnętrzne prace murarskie m.in. zamurowanie otworów po zlikwidowanych instalacjach, jak również montaż stolarki okiennej. Wykonawca przygotowuje się do przebudowy ścian wewnętrznych oraz wzmocnienia stropu nad kondygnacją przyziemia.

Zielonym sercem kompleksu będzie stuletni park z fontanną.