Więcej dla IT w lubelskim biurowcu Zana 39a

Lubelski biurowiec skusił nowych najemców. DataArt Poland, firma IT działająca w Lublinie od 2014 roku wynajęła ponad 2,2 tys. mkw. powierzchni w budynku Zana 39a. W transakcji najemcę reprezentowała firma doradcza Cushman & Wakefield.

Na mocy nowej umowy z First Property, DataArt Poland wynajęła przestrzeń biurową o łącznej powierzchni 2230 mkw., zajmując 4 piętra.

DataArt zajmuje się konsultingiem technologicznym na skalę globalną – projektuje, opracowuje i wspiera unikalne rozwiązania IT. Dzięki temu pomaga klientom uzyskać doskonałe rezultaty biznesowe. Zespoły DataArt tworzą nowe produkty i modernizują istniejące systemy, mając realny wpływ na transformację technologiczną w wielu branżach.​ DataArt zdobyła zaufanie wiodących marek i wymagających klientów takich jak Nasdaq, Travelport, Ocado, Centrica / Hive, Paddy Power Betfair, IWG, Univision, Meetup i Apple Leisure Group.

Z ramienia firmy doradczej Cushman & Wakefield klienta reprezentowali Michał Grabowiecki, Negotiator, Regional Cities, Office Agency oraz Agnieszka Gulas, Senior Negotiator, Regional Cities, Office Agency.

- Cieszę się, że mogliśmy wspierać firmę DataArt w procesie renegocjacji umowy najmu z First Property. DataArt Poland pozostaje jednym z głównych najemców w kompleksie przy Zana 39 i 39a zajmując ponad 20% powierzchni. Niewątpliwie ogromną zaletą tej lokalizacji jest dostępność komunikacyjna oraz obszerny taras pozostający do dyspozycji firmy – mówi Michał Grabowiecki, Negotiator, Regional Cities, Office Agency Cushman & Wakefield.

- Współpraca z Cushman & Wakefield opierała się na zaufaniu i partnerskich relacjach. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Michała i Agnieszki udało się w prosty i przejrzysty sposób przejść przez cały proces – od analizy rynku, do podpisania umowy. Ich doświadczenie i profesjonalne podejście pozwoliły osiągnąć wynik lepszy od pierwotnie zakładanego – mówi Jarosław Diatczyk, członek zarządu DataArt Poland.

- Cieszymy się, że DataArt, nasz długoletni partner w budynku, zdecydował się na przedłużenie umowy oraz pozostanie z nami. To kolejny najemca zadowolony z naszej lokalizacji, oferowanego w niej poziomu usług oraz dowód na to, że budynek spełnia wymogi najnowocześniejszych firm prowadzących swoją, niejednokrotnie międzynarodową działalność z Lublina - mówi Jeremi Słomiński z First Property Poland, spółki zarządzającej kompleksem biurowo-usługowym przy Zana 39 i 39a.

Zana 39 oraz 39a to jeden z pierwszych nowoczesnych budynków na biurowej mapie Lublina. Ukończone w 2005, dziewięcio i siedmiokondygnacyjne budynki, oferują ponad 10 tys. mkw. powierzchni biurowych w klasie B+.