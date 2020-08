Więcej energii do pracy zespołowej. Sodexo w nowym biurze

Elastyczne przestrzenie biurowe, work-pody, nowoczesne sale konferencyjne, stanowiska do cichej pracy, przestrzeń do zespołowej pracy projektowej, aranżacja zgodna z najnowszymi trendami pozwalającymi na relaks – to wszystko czeka na pracowników w nowej siedzibie Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce. Do tego pracownicy nie tylko zdecydowali o nowej lokalizacji, ale przenosząc się postawili na Zero Waste. To biuro aż emanuje energią do pracy zespołowej, pobudza kreatywność.