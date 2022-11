Rockwool, producent szerokiej gamy wysokiej jakości produktów dla sektora budowlanego, powiększa swoją siedzibę w poznańskim biurowcu Nowy Rynek D, zrealizowanym przez Skanska.

Rockwool powiększa swoje biuro w Poznaniu.

Zyskają dodatkowe 900 mkw. zrównoważonej i nowoczesnej powierzchni, stworzonej zgodnie z zasadami ESG.

Pozwoli to firmie na rekrutację kolejnych 70 pracowników.

Grupa Rockwool jest światowym liderem w produkcji rozwiązań z wełny skalnej. Pierwsza fabryka powstała w Hedehusene w Danii w 1937 roku. Na przestrzeni lat Rockwool poszerzał swoje portfolio produktowe, otwierał kolejne fabryki i biura w nowych lokalizacjach. W Polsce Rockwool po raz pierwszy zagościł w 1993 roku, natomiast w 2016 roku firma otworzyła centrum kompetencyjne Rockwool GBS w Poznaniu, które zajmuje się kompleksowym wsparciem biznesu w zakresie finansów, IT, badań i rozwoju, inżynieringu, zakupów oraz marketingu.

Nowy Rynek D.

W 2020 roku firma zdecydowała się na wynajęcie nowoczesnej i przyjaznej użytkownikom przestrzeni w budynku D poznańskiego kompleksu Nowy Rynek. Na 6 000 mkw. ulokowano centrum kompetencji, w którym zatrudnienie znalazło 400 specjalistów i managerów. Teraz Rockwool postanowił wynająć dodatkowe 900 mkw., gdzie przygotowano kolejnych 70 miejsc pracy.

Rockwool postanowił wynająć dodatkowe 900 mkw.

Relacja między Skanska a Rockwool jest już wieloletnia i nie bazuje wyłącznie na najmie powierzchni biurowych. Rockwool jest również dostawcą produktów budowlanych wykorzystywanych przez spółkę budowlaną Skanska przy realizacji obiektów biurowych.

To już nasza 5 umowa z firmą Skanska. Wraz z rozwojem Grupy Rockwool rośnie również nasze biuro Rockwool GBS, które rozszerza swoją działalność o nowe funkcje operacyjne i technologiczne, takie jak inżynieria i zakupy oraz badania i rozwój (R&D). Decyzja o wynajęciu kolejnej powierzchni biura Nowy Rynek w Poznaniu była naturalna – w tej chwili 400 naszych pracowników zajmuje 5. i 6. piętro tego budynku, wraz z rozwojem zaadoptujemy również część 4. piętra – mówi Joanna Kaźmierczak, Office Manager w firmie Rockwool GBS.

– Nasza współpraca z Rockwool w Poznaniu trwa już od wielu lat i zbudowana została w oparciu o wspólne, dobre doświadczenia. Wynajęcie przez tę firmę dodatkowej powierzchni w zrealizowanym przez nas biurowcu to jeszcze jeden dowód na to, jakim zaufaniem obdarzają nas partnerzy biznesowi. To także potwierdzenie, że pomimo zmian w modelu pracy, biura nadal pełnią bardzo ważną rolę w procesie rozwoju biznesu. Z rozmów z klientami jasno wynika, że biuro to wciąż niezastąpione miejsce interakcji, pracy zespołowej oraz budowania kultury organizacyjnej – mówi Małgorzata Wojtoń, starszy menadżer ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Jesteśmy przekonani, że nowoczesne i zrównoważone przestrzenie Nowego Rynku pozwolą naszemu najemcy na jeszcze bardziej dynamiczny wzrost działalności – dodaje Małgorzata Wojtoń.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl